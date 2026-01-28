Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

Una familia que regresaba de pasar sus vacaciones en Chile volcó este miércoles por la tarde. Sus identidades se desconocen, pero sí informaron que ninguno de los ocupantes del vehículo sufrió heridas de gravedad.
Una familia se llevó un susto este miércoles por la tarde cuando regresaba del país trasandino hacia San Juan. El auto quedó destrozado pero, afortunadamente, no hubo heridos de gravedad.
El vuelco fue en el Paso de Agua Negra, a unos 3 kilómetros del portal y el vehículo quedó absolutamente destrozado tras caerse del camino, aunque como la altura no era tanta, no tuvieron que lamentar fallecidos. En el rodado viajaban 4 personas que sufrieron heridas leves.
Una ambulancia de la provincia asistió a la familia y trabajó en el lugar personal policial.