Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

Una familia que regresaba de pasar sus vacaciones en Chile volcó este miércoles por la tarde. Sus identidades se desconocen, pero sí informaron que ninguno de los ocupantes del vehículo sufrió heridas de gravedad.

El vuelco fue en el Paso de Agua Negra, a unos 3 kilómetros del portal y el vehículo quedó absolutamente destrozado tras caerse del camino, aunque como la altura no era tanta, no tuvieron que lamentar fallecidos. En el rodado viajaban 4 personas que sufrieron heridas leves.

Una ambulancia de la provincia asistió a la familia y trabajó en el lugar personal policial. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016650563224506520&partner=&hide_thread=false Tremendo vuelco de una familia en el Paso de Agua Negra pic.twitter.com/h54NyvgV7k — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 28, 2026

Compartí esta nota en redes sociales:







