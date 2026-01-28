miércoles 28 de enero 2026

Imágenes sensibles

Así quedó la joven a la que le arrancaron el cabello en una pelea callejera en Capital

La foto que se conoció tras el ataque expone la brutalidad de la pelea ocurrida a plena luz del día en el centro sanjuanino. La agresora fue detenida y quedó imputada por el delito de lesiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-28 at 9.44.44 PM

La imagen que comenzó a circular en las últimas horas expone con crudeza la violencia ocurrida este miércoles al mediodía en pleno centro de la ciudad de San Juan, donde una joven terminó con visibles lesiones y mechones de cabello arrancados tras una pelea callejera en la vía pública.

El hecho ocurrió sobre avenida Rawson, casi en la intersección con calle Mitre, cuando una vendedora ambulante fue agredida por otra mujer ante la mirada de peatones y comerciantes de la zona. La fotografía, tomada luego del ataque, muestra el estado en el que quedó la víctima, con el cabello arrancado y signos evidentes de la agresión.

image
La agresora.&nbsp;

La agresora.

Según relató la propia joven en rueda de prensa, el conflicto no fue un episodio aislado y venía registrando antecedentes. “Ella siempre anda por acá y siempre me insulta y me tira basura. Nosotros somos vendedores ambulantes y ella vive por esta zona, cerca del hospital Rawson”, expresó.

De acuerdo a fuentes policiales, al llegar al lugar los efectivos encontraron a una mujer de apellido Bruna, de 40 años, agrediendo a una menor de edad, a quien golpeaba en la cabeza y le arrancaba el cabello. La intervención policial permitió separar a la agresora y controlar la situación, mientras que los mechones de pelo quedaron esparcidos sobre la calzada.

image

La víctima manifestó que fue atacada luego de no responder a las provocaciones, y que sufrió lesiones en el rostro, principalmente en la zona de la vista. En el lugar intervino el ayudante fiscal Andrés Ceruti, de la Unidad Fiscal de Flagrancia, quien inició el procedimiento correspondiente.

La agresora fue detenida y quedó imputada por el delito de lesiones, a disposición de la Justicia. La difusión de la imagen generó fuerte impacto y volvió a poner en debate la violencia en la vía pública, ocurrida a plena luz del día en una zona céntrica de la capital sanjuanina.

