miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera División

Con dos goles de Juanfer Quintero, River venció a Gimnasia y sigue invicto en el Apertura

El Millonario recibe en su casa al Lobo de La Plata, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
river plate

River Plate confirmó su buen arranque de temporada y derrotó 2-0 a Gimnasia en el Estadio Monumental, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Con una actuación determinante de Juan Fernando Quintero, autor de los dos goles, el equipo de Marcelo Gallardo sumó su segunda victoria consecutiva y mantiene el invicto en el certamen local.

Lee además
con un golazo de di maria, central le gano a racing en avellaneda
Video

Con un golazo de Di María, Central le ganó a Racing en Avellaneda
manos, agua y pura agilidad: la adrenalina de abastecer en plena carrera video
Detrás de la carrera

Manos, agua y pura agilidad: la adrenalina de abastecer en plena carrera

Desde el inicio, el Millonario se adueñó del control del juego y manejó la pelota frente a un Gimnasia que optó por replegarse y apostar a salidas rápidas. El partido tuvo un punto de inflexión a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Manuel Panaro fue expulsado tras una dura infracción sobre Fausto Vera, sanción confirmada luego de la intervención del VAR.

Con superioridad numérica, River profundizó su dominio y comenzó a generar situaciones claras. Antes del cierre de la primera etapa, Juanfer Quintero abrió el marcador con un preciso tiro libre que dejó sin chances al arquero visitante y encendió al público en el Monumental.

En el arranque del segundo tiempo, el mediocampista colombiano volvió a aparecer para ampliar la ventaja y establecer el 2-0. A partir de allí, el desarrollo continuó favorable para el local, aunque el encuentro volvió a equilibrarse en cantidad de jugadores tras la expulsión de Matías Viña, quien vio la tarjeta roja luego de recibir dos amonestaciones en pocos minutos.

Pese a jugar con diez, River mantuvo el control del balón y administró la ventaja sin sobresaltos. Gimnasia, por su parte, tuvo escasas aproximaciones y no logró inquietar a la defensa millonaria. En la última jugada del partido, Jorge de Asís también fue expulsado en la visita por una fuerte infracción sobre Lucas Martínez Quarta.

Con este triunfo, River llega envalentonado al próximo compromiso del Torneo Apertura, que será el domingo a las 21:30 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Gimnasia, en tanto, recibirá a Aldosivi el lunes 2 de febrero desde las 17:30 en La Plata.

Seguí leyendo

Con gol de arquero, el Benfica obtuvo un triunfo histórico ante el Real Madrid

Bombazo: River abrochó al ecuatoriano Kendry Páez que juega en Chelsea

Tivani, entre médicos y el aliento de la gente tras sufrir una tremenda caída: "Gracias a Dios estoy bien"

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

Boca visita a Estudiantes en medio de la polémica por el pase del Ruso Ascacibar

Franco Colapinto fue protagonista y se convirtió en el segundo más rápido en los tests de la Fórmula 1

Con caras nuevas y mayoría de sanjuaninos, los 12 hockistas convocados para disputar la Copa de las Naciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cobarrubia gano con el corazon en la boca y contte no suelta la punta de la vuelta a san juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

La Ruta 12 camino a Zonda fue rehabilitada tras la nueva crecida ocurrida durante la noche de este martes. (Foto de archivo)
Este miércoles

Cómo está el acceso a Zonda tras la nueva crecida y el estado del resto de las rutas en San Juan

Te Puede Interesar

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

El atraco se produjo en una empresa situada en calle Rodríguez, en Chimbas.
Golpe delictivo

Dos ladrones dejaron atado a un obrero y robaron en una empresa de Chimbas

Con dos goles de Juanfer Quintero, River venció a Gimnasia y sigue invicto en el Apertura
Primera División

Con dos goles de Juanfer Quintero, River venció a Gimnasia y sigue invicto en el Apertura

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)
Economía familiar

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)