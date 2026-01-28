Con dos goles de Juanfer Quintero, River venció a Gimnasia y sigue invicto en el Apertura

River Plate confirmó su buen arranque de temporada y derrotó 2-0 a Gimnasia en el Estadio Monumental, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Con una actuación determinante de Juan Fernando Quintero, autor de los dos goles, el equipo de Marcelo Gallardo sumó su segunda victoria consecutiva y mantiene el invicto en el certamen local.

Desde el inicio, el Millonario se adueñó del control del juego y manejó la pelota frente a un Gimnasia que optó por replegarse y apostar a salidas rápidas. El partido tuvo un punto de inflexión a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Manuel Panaro fue expulsado tras una dura infracción sobre Fausto Vera, sanción confirmada luego de la intervención del VAR.

Con superioridad numérica, River profundizó su dominio y comenzó a generar situaciones claras. Antes del cierre de la primera etapa, Juanfer Quintero abrió el marcador con un preciso tiro libre que dejó sin chances al arquero visitante y encendió al público en el Monumental.

En el arranque del segundo tiempo, el mediocampista colombiano volvió a aparecer para ampliar la ventaja y establecer el 2-0. A partir de allí, el desarrollo continuó favorable para el local, aunque el encuentro volvió a equilibrarse en cantidad de jugadores tras la expulsión de Matías Viña, quien vio la tarjeta roja luego de recibir dos amonestaciones en pocos minutos.

Pese a jugar con diez, River mantuvo el control del balón y administró la ventaja sin sobresaltos. Gimnasia, por su parte, tuvo escasas aproximaciones y no logró inquietar a la defensa millonaria. En la última jugada del partido, Jorge de Asís también fue expulsado en la visita por una fuerte infracción sobre Lucas Martínez Quarta.

Con este triunfo, River llega envalentonado al próximo compromiso del Torneo Apertura, que será el domingo a las 21:30 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Gimnasia, en tanto, recibirá a Aldosivi el lunes 2 de febrero desde las 17:30 en La Plata.