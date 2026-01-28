miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Detrás de la carrera

Manos, agua y pura agilidad: la adrenalina de abastecer en plena carrera

En la Ruta del Sol, entre caramañolas, hieleras y la velocidad de los ciclistas, Fabián Tapia y los auxiliares de “HyF Liro Recovery” viven la otra cara de la Vuelta a San Juan: abastecer de agua y gel a los competidores mientras los pedales no dan tregua.

Por Carla Acosta
ef3367e1-9a7d-4882-acb5-2097aaf40904

La Vuelta a San Juan no solo es un espectáculo de pedal y velocidad, sino también de coordinación, reflejos y pura agilidad para quienes están detrás de escena. Fabián Tapia, del equipo colombiano “HyF Liro Recovery”, describe su primera experiencia en suelo sanjuanino como un verdadero desafío: “Hay que estar concentrados al 100%, cada bidón, cada botella cuenta. Un segundo de distracción y se puede perder la sincronización con los corredores”, contó mientras la Etapa 5 se desarrollaba.

Lee además
con un golazo de di maria, central le gano a racing en avellaneda
Video

Con un golazo de Di María, Central le ganó a Racing en Avellaneda
con gol de arquero, el benfica obtuvo un triunfo historico ante el real madrid
Video

Con gol de arquero, el Benfica obtuvo un triunfo histórico ante el Real Madrid

El equipo llegó desde Colombia con una mezcla de juventud y experiencia: entre los Sub-23 destacan Juan Camilo Charris, Juan Esteban Fonseca, Cuervo Ortiz y Ricardo Aguilar, mientras que la experiencia de la Elite recae en Freddy Matute Baca y el costarricense Joseph Ramírez Benegas. Desde la Ruta del Sol, Tapia y su grupo se desplegaron con hieleras llenas de botellas y caramañolas cargadas, listos para cada encuentro con los ciclistas.

“Es emocionante. Los chicos salen con caramañolas de entrada y cuando es una etapa violenta como la de hoy, tenemos que hacer pie y esperarlos para abastecerlos. Ellos pasan a no tan grande velocidad, pero tenemos seis corredores y hay que darle agua a todos. Por eso nos diagramamos una distancia y avisamos al equipo dónde estamos parados, para que ellos se vayan orientando y puedan agarrar agua”, señaló Tapia.

"A veces se complican y tenés que andar sorteando la mano. A veces se colabora con otros ciclistas, pero hay que medir el agua. Se consume 4 pack de agua y 3 de gatorade por día", agregó el cordobés.

Embed - Manos, agua y pura agilidad: la adrenalina de abastecer en plena carrera

Mientras los corredores pedaleaban a toda velocidad por las calles sanjuaninas, Tapia y su equipo eran testigos silenciosos de la batalla contra el reloj y la resistencia: la otra cara de la Vuelta, donde el agua y la agilidad son tan protagonistas como los pedales y la estrategia.

Seguí leyendo

Con dos goles de Juanfer Quintero, River venció a Gimnasia y sigue invicto en el Apertura

Bombazo: River abrochó al ecuatoriano Kendry Páez que juega en Chelsea

Tivani, entre médicos y el aliento de la gente tras sufrir una tremenda caída: "Gracias a Dios estoy bien"

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

Boca visita a Estudiantes en medio de la polémica por el pase del Ruso Ascacibar

Franco Colapinto fue protagonista y se convirtió en el segundo más rápido en los tests de la Fórmula 1

Con caras nuevas y mayoría de sanjuaninos, los 12 hockistas convocados para disputar la Copa de las Naciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cobarrubia gano con el corazon en la boca y contte no suelta la punta de la vuelta a san juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

El sanjuanino detenido el miércoles pasado. Roberto Castro Rojas ya había estado preso por otro resonante caso de tráfico de droga.
Impactante revelación

Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

Te Puede Interesar

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

El atraco se produjo en una empresa situada en calle Rodríguez, en Chimbas.
Golpe delictivo

Dos ladrones dejaron atado a un obrero y robaron en una empresa de Chimbas

Con dos goles de Juanfer Quintero, River venció a Gimnasia y sigue invicto en el Apertura
Primera División

Con dos goles de Juanfer Quintero, River venció a Gimnasia y sigue invicto en el Apertura

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)
Economía familiar

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)