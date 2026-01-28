Bombazo: River abrochó al ecuatoriano Kendry Páez que juega en Chelsea

El mercado de pases sumó este miércoles un capítulo inesperado con el arribo de Kendry Páez en River . El mediocampista ofensivo de 18 años, cuyo pase pertenece al Chelsea, llega para ponerse a las órdenes de Marcelo Gallardo en lo que promete ser una de las incorporaciones más interesantes del fútbol local.

¿Cómo se da su llegada? Mediante un préstamo hasta diciembre de este 2026, sin opción de compra. Vuelve de Racing de Estrasburgo, donde estaba cedido, y como Chelsea no lo utilizará optaron por darle vía libre de salida para que adquiera rodaje en Sudamérica.

Pese a sumar 21 partidos y un gol en Francia, el club de la Premier League optó por interrumpir la cesión que vencía en agosto de 2026. Cabe recordar que el Chelsea realizó una inversión de 25 millones de dólares en 2023 para blindar a la joya de Independiente del Valle cuando apenas tenía 16 años. No obstante, tras desembarcar en el Viejo Continente en abril pasado, el juvenil aún no sumó minutos oficiales con la camiseta de los Blues.

Por otro lado, la trayectoria de Páez con la selección de Ecuador ratifica sus condiciones: brilló en las categorías juveniles (7 goles entre Sub-17 y Sub-20) y se consolidó rápidamente en la Mayor. Desde su debut en 2023, registra dos tantos y tres asistencias en 23 presentaciones, convirtiéndose en una pieza habitual dentro de la estructura de Sebastián Beccacece.

Chelsea cuenta con la posibilidad de repescarlo a mediados de este año, aunque también TyC Sports pudo averiguar que River tiene derecho de vidriera y en diciembre, en caso de que el joven cumpla con las expectativas, extendería su préstamo hasta junio del 2027. De no mediar imprevistos, Kendry arribará a Argentina el día jueves para estampar la firma con la institución de Núñez.

Fuente: TyC Sports