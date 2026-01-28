miércoles 28 de enero 2026

Video

Con un golazo de Di María, Central le ganó a Racing en Avellaneda

Mirá el golazo de Ángel Di María, que hace preguntarse a muchos si no le queda un mundial más.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Ángel Di María estiró su racha goleadara en 2026 con una sensacional definición para adelantar a Rosario Central en lo que sería victoria por 2-1 sobre Racing por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En 23 minutos de la etapa inicial, Fideo recibió la pelota a metros del área y no tardó en demostrar toda su clase para romper las tablas en favor del Canalla; que empezaba a acercarse con peligro al arco de la Academia.

El campeón del mundo optó por encarar y ante la barrida de Santiago Sosa consiguió con un elegante movimiento dejarle en el piso e ingresar al área con la pelota en su poder, situación ante la presencia de Marco Di Césare improvisó un disparo con la parte exterior de su botín izquierdo que se metió en el ángulo superior izquierdo de la valla defendida por Facundo Cambeses, que nada pudo hacer para evitar la apertura del marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2016639644775944620&partner=&hide_thread=false

"La verdad que contento, el otro día me había quedado una igual y no pude hacer el gol, se me nubló al final. Hoy cuando enganché lo pensé y patié de una", explicó Fideo respecto a su gran definición que abrió lo que sería la victoria del Canalla en esta nueva temporada.

Este es el segundo grito para Di María en 2026 tras marcar de penal en el debut ante Belgrano y el noveno desde su vuelta al Canalla en 2025, siendo tan solo el segundo de jugada al marcar de pelota parada no solo desde los doce pasos sino también de tiro libre y también un gol olímpico ante Boca.

