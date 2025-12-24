"Tengo recuerdos hermosos": Di María rememoró su paso por el Mundialito de Trinidad e invitó a los sanjuaninos a ser parte del torneo

Un video breve, simple y cargado de emoción volvió a poner a San Juan en el corazón de Ángel Di María. El campeón del mundo con la Selección Argentina recordó su paso por el Mundialito de Trinidad y dejó una invitación especial para todos los chicos y familias sanjuaninas a participar de una nueva edición del histórico torneo infantil.

El mensaje fue difundido por la institución del Barrio Atlético , organizadora desde hace más de tres décadas del certamen que convoca a miles de niños de todo el país y del exterior. “Los invito a todos a participar del Mundialito Infantil del Club Atlético Trinidad. Tengo los mejores recuerdos, pasé muchas veces por ahí. Tengo recuerdos hermosos, gente espectacular que me alojó y que alojó a mis compañeros. Les deseo lo mejor a todos y mando un fuerte abrazo”, expresó “Fideo” en el video.

Las palabras no son casuales. La relación de Di María con San Juan es profunda y está marcada por la infancia. La historia se remonta a los años 2000 y 2001, cuando llegó siendo apenas un chico con la escuelita de Rosario Central para disputar el Mundialito. En aquel entonces jugaba como nueve de área, era flaco, callado y tan humilde como lo sigue siendo hoy. Durante esas ediciones fue hospedado por familias del barrio Trinidad, entre ellas las familias Suárez y Bustos, que lo recibieron durante más de dos semanas y con quienes forjó un lazo que perduró en el tiempo.

Su paso quedó inmortalizado en fotos que el propio Rosario Central compartió años después para homenajearlo por el aniversario de su debut en la Selección Argentina. En una de esas imágenes se lo ve en la popular del Club Atlético Trinidad, con ropa del Canalla y zapatillas de lona, en una postal que hoy emociona a todo el fútbol sanjuanino.

Dentro de la cancha ya se destacaba. En su primer Mundialito fue campeón con su categoría y en el segundo llegó hasta semifinales, donde cayó ante Sportivo Desamparados. Aunque todavía no jugaba por la banda izquierda, su gambeta, su inteligencia y su profesionalismo siendo tan chico anticipaban un futuro enorme.

Ahora, más de dos décadas después y con una carrera consagrada a nivel mundial, Di María volvió a mencionar a San Juan y al Mundialito, reafirmando el valor simbólico de un torneo que no solo forma futbolistas, sino que deja huellas imborrables.

La 32ª edición del Mundialito de Trinidad se disputará del 4 al 10 de enero y contará con equipos de San Juan, de otras provincias y de Chile. Además, participarán las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, club en el que milita Fabricio Pérez, el sanjuanino surgido de las inferiores del León que hoy es figura del Pincha campeón.