Una chica con adicciones denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Un delincuente que salió del penal de Chimbas hace mes volvió a ser detenido, ahora por la presunta violación de una joven vulnerable y con problemas de adicciones. La muchacha relató que “El Patón” -así lo apodan- la invitó a drogarse en su casa, pero una vez que entraron la ató de manos y pies y la sometió sexualmente.

Delitos contra menores Enviaron al penal de Chimbas a un changarín que es investigado por las supuestas violaciones a su hijastra

El ataque sexual se habría producido la madrugada el 18 de diciembre último. El caso tiene como único sospechoso y detenido a Franco Maximiliano Ruíz, alias “El Patón” , un hombre de 30 años que ya purgó dos condenas y que, en diciembre de 2019 , fue protagonista de un accidente fatal en Chimbas que le costó la vida al conocido delincuente Emiliano Denis Sosa.

“El Patón” Ruíz fue llevado a Tribunales este martes 23 de diciembre, donde el fiscal Atilio Yanardi, de la UFI CAVIG, le imputó el delito de abuso sexual con acceso carnal. El juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera dispuso la apertura de la Investigación Penal Preparatoria y, en función de sus antecedentes, ordenó que el sujeto sea enviado nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva por el plazo de tres meses.

image

La joven de 20 años relató que conocía a “El Patón” Ruíz porque había salido con una amiga. Señaló que, en la madrugada del jueves 18 de diciembre, se encontró con él en la casa de una pareja amiga y se pusieron a charlar. Según su testimonio, el sujeto luego los invitó a drogarse en su vivienda de calle Centenario, cerca de la sede de la Unión Vecinal Chimbas Norte.

Los cuatro se dirigieron a ese lugar, pero una vez que llegaron, la pareja de amigos dijo que iba a salir a comprar una bolsa de droga y se retiró. De ese modo, la joven quedó a solas con Ruíz, quien la invitó a sentarse en una silla del comedor de la vivienda casi deshabitada. En esos instantes, también la tomó por la fuerza y, con una cuerda, le ató las manos y luego los pies, aseguró la muchacha.

Una vez que la inmovilizó, Ruíz la levantó de la silla y la llevó a una cama que tenía dentro de una habitación. Fue entonces que la desnudó y la sometió sexualmente, según la denuncia de la chica, quién aseguró que gritó hasta que el sujeto la soltó y ella pudo escapar.

image En el caso interviene el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera.

Todo eso fue expuesto por el fiscal Yanardi en la audiencia realizada este martes en Tribunales. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal mencionó que Franco Maximiliano Ruíz fue detenido durante el fin de semana y que la presunta víctima presenta lesiones compatibles con las de un ataque sexual.

Por otro lado, informó sobre los antecedentes de Ruíz. El sujeto posee una condena de 3 años y 8 meses, dictada en marzo de 2022 por el tribunal de la Sala I de la Cámara Penal y Correccional, por delitos contra la propiedad, y otra de marzo último, en el Sistema Acusatorio, con una pena de 6 meses de cárcel. A eso se le suman condenas en la Justicia Federal por venta de estupefacientes.