miércoles 24 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Horror en Chimbas

Una chica con adicciones denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

El presunto abusador es un delincuente que hace un mes salió del penal de Chimbas. La invitó a drogarse y la llevó a una casa, donde la sometió sexualmente, según la denuncia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.

Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.

Un delincuente que salió del penal de Chimbas hace mes volvió a ser detenido, ahora por la presunta violación de una joven vulnerable y con problemas de adicciones. La muchacha relató que “El Patón” -así lo apodan- la invitó a drogarse en su casa, pero una vez que entraron la ató de manos y pies y la sometió sexualmente.

Lee además
El acusado de espalda, dado que no se lo puede identificar para resguardar a la víctima.
Tío abusador

Tiene 61 años y puede recibir una dura condena por la violación de su sobrina en Sarmiento
Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Enviaron al penal de Chimbas a un changarín que es investigado por las supuestas violaciones a su hijastra

El ataque sexual se habría producido la madrugada el 18 de diciembre último. El caso tiene como único sospechoso y detenido a Franco Maximiliano Ruíz, alias “El Patón”, un hombre de 30 años que ya purgó dos condenas y que, en diciembre de 2019, fue protagonista de un accidente fatal en Chimbas que le costó la vida al conocido delincuente Emiliano Denis Sosa.

“El Patón” Ruíz fue llevado a Tribunales este martes 23 de diciembre, donde el fiscal Atilio Yanardi, de la UFI CAVIG, le imputó el delito de abuso sexual con acceso carnal. El juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera dispuso la apertura de la Investigación Penal Preparatoria y, en función de sus antecedentes, ordenó que el sujeto sea enviado nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva por el plazo de tres meses.

image

La joven de 20 años relató que conocía a “El Patón” Ruíz porque había salido con una amiga. Señaló que, en la madrugada del jueves 18 de diciembre, se encontró con él en la casa de una pareja amiga y se pusieron a charlar. Según su testimonio, el sujeto luego los invitó a drogarse en su vivienda de calle Centenario, cerca de la sede de la Unión Vecinal Chimbas Norte.

Los cuatro se dirigieron a ese lugar, pero una vez que llegaron, la pareja de amigos dijo que iba a salir a comprar una bolsa de droga y se retiró. De ese modo, la joven quedó a solas con Ruíz, quien la invitó a sentarse en una silla del comedor de la vivienda casi deshabitada. En esos instantes, también la tomó por la fuerza y, con una cuerda, le ató las manos y luego los pies, aseguró la muchacha.

Una vez que la inmovilizó, Ruíz la levantó de la silla y la llevó a una cama que tenía dentro de una habitación. Fue entonces que la desnudó y la sometió sexualmente, según la denuncia de la chica, quién aseguró que gritó hasta que el sujeto la soltó y ella pudo escapar.

image
En el caso interviene el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera.

En el caso interviene el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera.

Todo eso fue expuesto por el fiscal Yanardi en la audiencia realizada este martes en Tribunales. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal mencionó que Franco Maximiliano Ruíz fue detenido durante el fin de semana y que la presunta víctima presenta lesiones compatibles con las de un ataque sexual.

Por otro lado, informó sobre los antecedentes de Ruíz. El sujeto posee una condena de 3 años y 8 meses, dictada en marzo de 2022 por el tribunal de la Sala I de la Cámara Penal y Correccional, por delitos contra la propiedad, y otra de marzo último, en el Sistema Acusatorio, con una pena de 6 meses de cárcel. A eso se le suman condenas en la Justicia Federal por venta de estupefacientes.

Temas
Seguí leyendo

Marchand, el delincuente de apellido francés que cayó detenido por desvalijar cabañas en Calingasta

Buscan a una adolescente de 15 años que se ausentó de su hogar en Chimbas

Una pareja de iglesianos detuvo su camioneta en Pocito y le robaron $1.000.000

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Un motociclista de DiDi fue asaltado en Pocito y quedó sin dinero y a pie

Murió un adolescente de Los Berros que se cayó se su bici cuando volvía de hacer mountain bike

Tras ser absuelto de una grave denuncia en su contra habló 'Panchito' Velázquez: "Se terminó"

La infinita cantidad de billetes que le secuestraron a los hermanos condenados por un robo en Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Ataque callejero

Una pareja de iglesianos detuvo su camioneta en Pocito y le robaron $1.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos
Por las cámaras

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Chimbas denunció a un mecánico por retención indebida de vehículos municipales
Investigación

Chimbas denunció a un mecánico por retención indebida de vehículos municipales

El esperado Museo de los dinosaurios en San Juan abrirá sus puertas a mediados de 2026 video
Lo que se viene

El esperado Museo de los dinosaurios en San Juan abrirá sus puertas a mediados de 2026

Este viernes, la Estación Espacial Internacional cruzará el cielo sanjuanino con un brillo comparable al de Venus y pasará por encima de la ciudad Capital. Podrá observarse a simple vista durante seis minutos.  
Particular espectáculo

Una estación espacial pasará justo por encima de la Capital sanjuanina y se podrá ver cómo cruza el cielo

Leonardo Pérez, el condenado.
Juicio abreviado

Condenan a prisión efectiva a un mecánico de Chimbas que vendió el auto de un cliente

Te Puede Interesar

Un 2025 con más casamientos y menos nacimientos en San Juan, según los datos del Registro Civil local.
Balance

Las familias sanjuaninas, cada vez más chicas: en 2025 crecieron los matrimonios, pero siguen cayendo los nacimientos

Por Daiana Kaziura
Tengo recuerdos hermosos: Di María rememoró su paso por el Mundialito de Trinidad e invitó a los sanjuaninos a ser parte del torneo
Video

"Tengo recuerdos hermosos": Di María rememoró su paso por el Mundialito de Trinidad e invitó a los sanjuaninos a ser parte del torneo

Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.
Horror en Chimbas

Una chica con adicciones denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Show must go on: lo que la política sanjuanina no quiere escuchar
Análisis

Show must go on: lo que la política sanjuanina no quiere escuchar

Buscan a una adolescente de 15 años que se ausentó de su hogar en Chimbas
En San Juan

Buscan a una adolescente de 15 años que se ausentó de su hogar en Chimbas