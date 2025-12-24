Buscan a una adolescente de 15 años que se ausentó de su hogar en Chimbas

En San Juan se acaba de activar nuevamente el protocolo San Juan Te Busca para localizar a Bianca Martina Antunez , una adolescente de 15 años cuyo paradero es desconocido desde hace días. El operativo cuenta con la intervención directa del Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Policía de San Juan .

Según informaron desde la UFI Genérica, Bianca salió del domicilio de su tía -quien tiene su guarda legal-, ubicado en el Barrio Santa María, departamento Chimbas, el pasado 21 de diciembre aproximadamente a las 19 horas. La denuncia fue radicada al día siguiente, 22 de diciembre, en la sede de la Comisaría 17°.

De acuerdo con el relato de la tutora, ella logró localizar a la menor en Villa Videla durante la tarde de la desaparición; sin embargo, al notar su presencia, la adolescente se dio a la fuga. Investigaciones posteriores en el domicilio de un joven de apellido Vela, en la misma zona, corroboraron que Bianca estuvo presente en ese lugar.

Hasta el momento, la Policía ha realizado entrevistas y rastreos en diversos sectores, incluyendo los barrios Santa María, Necochea, Villa Paula y Los Cardos. También se inspeccionó el Barrio 2 de Abril, sitio donde la menor ya había sido hallada en una ocasión anterior durante el mes de agosto. El Ayudante Fiscal José Plaza ordenó la publicación oficial de sus datos para sumar la colaboración ciudadana a la búsqueda.

Al momento de su desaparición, Bianca Martina Antunez vestía una camiseta y pantalón tipo deportivo de color azul. Sus características físicas informadas son:

• Estatura y contextura: 1,55 metros de altura y contextura física pequeña.

• Rasgos faciales: Cara redonda, ojos de color marrón y tez blanca.

• Cabello: Largo, lacio y de color castaño claro.

Se solicita a cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero comunicarse de manera anónima a la línea de emergencias 911.