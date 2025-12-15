lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Otro Fernando?

Conmoción en Jujuy: asesinaron a un adolescente de 15 años tras una fiesta de egresados

Según los primeros informes de los medios locales, la víctima sufrió múltiples heridas de arma blanca. Las autoridades jujeñas detuvieron a dos menores, una chica de 16 años y un chico de 15, como principales sospechosos del crimen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un joven de 15 años fue brutalmente asesinado a puñaladas en el barrio Alto Comedero, San Salvador de Jujuy, tras una fiesta de egresados que congregó a estudiantes de diversas localidades. El ataque ocurrió en la madrugada del domingo, cerca de una vivienda donde se celebraba el evento.

Lee además
Fuente: Jujuy Dice
En Jujuy

Crimen a la salida de una fiesta de egresados: un chico de 15 años fue apuñalado por una patota
vuelco en ruta 40: una furgoneta desbarranco y dejo 14 heridos, hay un menor grave
Siniestro

Vuelco en Ruta 40: una furgoneta desbarrancó y dejó 14 heridos, hay un menor grave

Según los primeros informes de los medios locales, la víctima sufrió múltiples heridas de arma blanca y, aunque otro joven también resultó herido, su estado no reviste peligro. Tras el ataque, el adolescente logró avanzar unos metros antes de caer sin vida, a pesar de los esfuerzos del SAME por reanimarlo.

Las autoridades jujeñas detuvieron a dos menores, una chica de 16 años y un chico de 15, como principales sospechosos del crimen. La policía también retuvo a otros menores que estaban con los acusados durante el operativo, todos trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero, acompañados por sus padres o tutores.

El enfrentamiento involucró tanto a varones como a mujeres, y se han registrado varias detenciones relacionadas con el caso, todas de menores de edad.

Detalles del Crimen

Las primeras investigaciones indican que el ataque se desencadenó tras una discusión entre dos grupos de jóvenes. Un video que circuló en redes sociales fue crucial para identificar a los agresores. Durante el altercado, uno de los participantes atacó a la víctima con un cuchillo. Aunque el joven intentó escapar, se desplomó a unos 20 metros del lugar del ataque.

El personal médico llegó rápidamente y, aunque la víctima aún mostraba signos vitales, las maniobras de reanimación no lograron salvar su vida.

Posteriormente, se llevó a cabo un operativo en varios domicilios del barrio Alto Comedero, donde se encontró a un grupo de adolescentes que fueron identificados como implicados en el ataque. La justicia ha comenzado a explorar también la responsabilidad de los adultos a cargo de los menores que participaron en la fiesta.

Temas
Seguí leyendo

Patricia Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"

La conmovedora historia de un niño de 14 años que desea ser adoptado: "Mi deseo es tener una familia"

Dos jóvenes de 16 y 19, los presuntos sicarios que mataron a una mujer frente a su hijo

Decretaron asueto por Navidad y Año Nuevo para los empleados públicos nacionales: cómo funcionará

Murió Kshamenk, la orca símbolo del cautiverio en Argentina

Una pasajera se resbaló arriba de un colectivo y ahora la empresa deberá indemnizarla con más de $16.000.000

Un empleado municipal mató a un hombre en situación de calle con una pala mecánica

Una niña se encadenó para impedir que interrumpan su embarazo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
decretaron asueto por navidad y ano nuevo para los empleados publicos nacionales: como funcionara
Decisión tomada

Decretaron asueto por Navidad y Año Nuevo para los empleados públicos nacionales: cómo funcionará

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Imagen ilustrativa
Increíble

Una pasajera se resbaló arriba de un colectivo y ahora la empresa deberá indemnizarla con más de $16.000.000

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6
Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Te Puede Interesar

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones
Imperdible

Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones

Cómo avanzan las obras en el Parque Quebrada de Zonda.
Espacio verde

Las obras en el Parque Quebrada de Zonda ya tienen un 70% de avance: qué hicieron y qué falta

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video
En Santa Lucía

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del Azul de Rawson
Historia

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del "Azul" de Rawson