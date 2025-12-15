Conmoción en Jujuy: asesinaron a un adolescente de 15 años tras una fiesta de egresados

Un joven de 15 años fue brutalmente asesinado a puñaladas en el barrio Alto Comedero, San Salvador de Jujuy, tras una fiesta de egresados que congregó a estudiantes de diversas localidades. El ataque ocurrió en la madrugada del domingo, cerca de una vivienda donde se celebraba el evento.

En Jujuy Crimen a la salida de una fiesta de egresados: un chico de 15 años fue apuñalado por una patota

Según los primeros informes de los medios locales, la víctima sufrió múltiples heridas de arma blanca y, aunque otro joven también resultó herido, su estado no reviste peligro. Tras el ataque, el adolescente logró avanzar unos metros antes de caer sin vida, a pesar de los esfuerzos del SAME por reanimarlo.

Las autoridades jujeñas detuvieron a dos menores, una chica de 16 años y un chico de 15, como principales sospechosos del crimen. La policía también retuvo a otros menores que estaban con los acusados durante el operativo, todos trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero, acompañados por sus padres o tutores.

El enfrentamiento involucró tanto a varones como a mujeres, y se han registrado varias detenciones relacionadas con el caso, todas de menores de edad.

Detalles del Crimen

Las primeras investigaciones indican que el ataque se desencadenó tras una discusión entre dos grupos de jóvenes. Un video que circuló en redes sociales fue crucial para identificar a los agresores. Durante el altercado, uno de los participantes atacó a la víctima con un cuchillo. Aunque el joven intentó escapar, se desplomó a unos 20 metros del lugar del ataque.

El personal médico llegó rápidamente y, aunque la víctima aún mostraba signos vitales, las maniobras de reanimación no lograron salvar su vida.

Posteriormente, se llevó a cabo un operativo en varios domicilios del barrio Alto Comedero, donde se encontró a un grupo de adolescentes que fueron identificados como implicados en el ataque. La justicia ha comenzado a explorar también la responsabilidad de los adultos a cargo de los menores que participaron en la fiesta.