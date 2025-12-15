Vuelco en Ruta 40: una furgoneta desbarrancó y dejó 14 heridos, hay un menor grave

Una furgoneta que transportaba a integrantes de un grupo religioso volcó en la ruta 40, cerca de San Rafael, Mendoza, dejando un saldo de 14 heridos. Entre los hospitalizados, un niño de 12 años en estado grave con múltiples fracturas, quien fue intervenido en un hospital local.

El hecho sucedió el pasado domingo, el grupo había partido de Buenos Aires con destino a un retiro espiritual en Mendoza. Según primeros reportes, el conductor perdió el control del vehículo debido a condiciones climáticas adversas, lo que provocó el vuelco y la salida de la furgoneta de la calzada.

El menor, que viajaba con su madre, fue trasladado de urgencia y permaneció varias horas en cuidados intensivos. Cuatro adultos también resultaron gravemente heridos y están internados en distintos hospitales, mientras que otros pasajeros sufrieron lesiones leves.

Las autoridades informaron que el conductor fue detenido mientras se investiga su responsabilidad en el accidente. La policía y la justicia realizan peritajes para determinar las condiciones mecánicas del vehículo y esclarecer las causas del vuelco. La comunidad religiosa expresó su conmoción y pidió oraciones por los heridos.