Deseo de Navidad

La conmovedora historia de un niño de 14 años que desea ser adoptado: "Mi deseo es tener una familia"

Sus padres están presos y en un video que se viralizó en las redes sociales contó que tuvo una infancia difícil, cargada de violencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El video dura apenas un minuto y cuarenta segundos, tiempo suficiente para que la historia quede grabada en la memoria. Nata mira a cámara con una mezcla de timidez, coraje y una honestidad que sensibiliza a la persona más imperturbable. Tiene 14 años y, mientras muchos chicos de su edad sueñan con regalos tecnológicos o viajes, él pide algo mucho más profundo y esencial. “Mi deseo para esta Navidad es tener una familia”, dice con un tono que conmueve.

Desde un hogar ubicado en el centro de Rosario, Nata decidió contar su historia. El video fue publicado por el RUAGA Santa Fe (Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos) y rápidamente se volvió viral. Acumula miles de reproducciones, “me gusta” y comentarios cargados de emoción, empatía y también frustración con un sistema que muchas veces parece no llegar a tiempo.

“Hola, soy Nata, tengo 14 años. Hace un poco más de un año que estoy en un hogar en el centro de Rosario”, dice mirando a cámara. Luego habla de lo que le gusta, de aquello que le da un poco de calma y refugio en medio de tanta espera: “Me gusta mucho el deporte. Hago natación dos veces por semana. Es un deporte que disfruto demasiado, me divierte, me relaja”.

El Gobierno de Santa Fe confirmó que la publicación del video fue autorizada tanto por la abogada del adolescente como por la jueza a cargo del expediente de adopción. Nada fue improvisado: detrás del mensaje hay un pedido urgente y profundamente humano.

Nata nació en Santa Fe y es, en muchos aspectos, un adolescente como cualquier otro. Le gusta salir con sus amigos, tomar una gaseosa, jugar a la pelota, charlar de la vida. Cursa segundo año de la escuela secundaria y reconoce que no siempre es fácil. “Me cuesta demasiado, pero estoy tratando de ir todos los días, de esforzarme porque me va a ayudar el día de mañana, a ser alguien mejor y cambiar la historia de mi familia”, dice con una madurez que impacta. Además, asiste a terapia con una psicóloga cada quince días, un espacio que valora y sostiene.

Su historia personal está marcada por momentos dolorosos que preferiría no revivir. Sus padres están privados de la libertad y su infancia estuvo atravesada por situaciones de violencia. “Viví maltratos, gritos, discriminación. Fue algo demasiado grave y doloroso para mi infancia”, cuenta, con la voz cargada de angustia.

Cuando tenía 12 años, su mamá lo llevó a Tribunales para darlo en adopción. “No quería, porque mi sueño fue siempre tener una familia, un papá y una mamá. Cosa que nunca pude cumplir y me tuve que ir a un hogar”, recuerda.

Hoy, en el hogar donde vive, no le falta nada material. Tiene comida, ropa, un lugar donde dormir. Pero siente que eso no alcanza. “No me hace falta nada en lo material, pero no es lo que yo quiero o anhelo”, explica. Lo que desea no se compra ni se reemplaza: “Lo que quiero y anhelo con toda mi alma es tener una familia”.

Lo repite, como si decirlo en voz alta pudiera acercarlo un poco más a ese sueño. “Mi deseo para esta Navidad es tener una familia, sentirme cuidado, contenido, y poder sonreír de verdad. Por primera vez, sentir lo que es tener una mamá y un papá”.

Las redes sociales estallaron de mensajes. Algunos expresan ganas inmediatas de adoptarlo, otros reflejan enojo e impotencia. “Yo lo adoptaría, pero soy sola”, escribió una usuaria.El problema no es querer, son las trabas del sistema”, comentó otra. Las palabras se multiplican, pero la espera de Nata continúa.

No es la primera vez que un adolescente se anima a hablar frente a una cámara para pedir una familia. Hace un tiempo, un video similar llegó a manos del director teatral José María Muscari, quien decidió adoptar a Lucio, un joven de Corrientes. Hoy, padre e hijo son inseparables y su historia se transformó en un símbolo de esperanza.

Mientras tanto, Nata sigue con su rutina: va a la escuela, entrena natación dos veces por semana, sale con sus amigos y espera. Espera que alguien lo mire más allá de su historia difícil y lo vea como lo que es: un chico con ganas de dar y recibir amor.

Respecto a la familia que sueña, es claro y sincero. Le gustaría una familia con mamá y papá, aunque también está abierto a una familia monoparental. Desea que viva en Rosario o en sus alrededores, para no perder sus vínculos. Y tiene dos sueños simples pero enormes: que su familia tenga tiempo para acompañarlo, salir a pasear y estar presente en sus actividades, y poder tener una habitación propia, un espacio que sienta verdaderamente suyo.

El Juzgado de Familia N° 3 de Rosario y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe mantienen abierta la convocatoria pública para quienes deseen iniciar el proceso de adopción. Las personas interesadas pueden escribir a [email protected], indicando en el asunto el número de convocatoria 81/25, junto con sus datos personales y de contacto.

A veces, una familia puede empezar con un mail. Y con la decisión de escuchar cuando un chico se anima a pedir, con valentía y esperanza, algo que nunca debería faltar: una familia.

