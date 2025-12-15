OSSE anuncia un corte de calles durante dos días en un punto neurálgico entre Capital y Rivadavia

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) comunicó este lunes que durante mañana y pasado realizará un corte de calles en Av. Libertador General San Martín (carril sur), esquina Santa María de Oro.
lunes 15 de diciembre 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Las tareas de reparación del colector cloacal se realizarán entre el martes y el miércoles en Av. Libertador General San Martín (carril sur), esquina Santa María de Oro
Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) comunicó este lunes que durante mañana y pasado realizará un corte de calles en Av. Libertador General San Martín (carril sur), esquina Santa María de Oro.
Según anunció la empresa se realizará la reparación de un colector de 400 PVC y para ello deberán alterar el concurrido tramo destallada anteriormente.