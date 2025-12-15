lunes 15 de diciembre 2025

Conductores advertidos

OSSE anuncia un corte de calles durante dos días en un punto neurálgico entre Capital y Rivadavia

Las tareas de reparación del colector cloacal se realizarán entre el martes y el miércoles en Av. Libertador General San Martín (carril sur), esquina Santa María de Oro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) comunicó este lunes que durante mañana y pasado realizará un corte de calles en Av. Libertador General San Martín (carril sur), esquina Santa María de Oro.

Según anunció la empresa se realizará la reparación de un colector de 400 PVC y para ello deberán alterar el concurrido tramo destallada anteriormente.

