lunes 15 de diciembre 2025

Aniversario

Policías sanjuaninos desfilaron para celebrar los 156 años de la Fuerza en la provincia

Los efectivos y divisiones operativas, formativas y especiales, reflejaron el trabajo integral que sostiene la seguridad pública en toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este lunes, la Policía de San Juan conmemoró su 156° aniversario con un desfile institucional realizado frente a la Central, en el marco del cierre de la Semana de la Policía. La actividad puso en valor la vocación de servicio de hombres y mujeres que, desde distintas áreas, trabajan a diario para cuidar a la comunidad sanjuanina.

La Fuerza realizó un amplio despliegue de efectivos y divisiones operativas, formativas y especiales, reflejando el trabajo integral que sostiene la seguridad pública en toda la provincia. En ese marco, el vicegobernador Fabián Martín, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado y el jefe de Policía Néstor Álvarez pasaron revista a la formación, dando inicio al desfile conmemorativo que, además, significó el último acto oficial de la camada 29 de la Policía de San Juan.

En ese contexto, el vicegobernador Fabián Martín expresó que “tenemos que cuidar a quienes nos cuidan, brindándoles respaldo, tecnología de vanguardia y capacitación para que tengan más herramientas en el desarrollo de sus funciones”. Además, agradeció la vocación y la valentía del personal policial, destacando “el legado de estos 156 años que representa a muchas personas que hicieron y hacen grande a la Policía”.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, señaló que “esta no fue una semana más en el calendario, y este día es una fecha distinta donde la Policía conmemora”. En ese sentido, afirmó que es “un momento donde la comunidad dice gracias por el trabajo diario, por el servicio y por el cuidado, con una palabra oficial de respeto y respaldo”.

En tanto, el jefe de Policía, Néstor Álvarez, manifestó que se trata de “un día de profunda significación para nuestra fuerza, donde celebramos un legado de personas que vistieron este uniforme con honor y compromiso”. Asimismo, realizó un balance del trabajo desarrollado durante el año, destacando procedimientos, capacitaciones del Plan Anual de Capacitación y el trabajo conjunto con otras fuerzas de seguridad y la Justicia.

Participaron de la actividad la presidente de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto; el fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorri; la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; el subsecretario de Control y Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio; el jefe del RIM 22, Gastón Patera; el director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez; la subjefa de Policía, Cintia Álamo; la Plana Mayor de la Policía y autoridades de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

Temas
