Banco San Juan celebra la Navidad con beneficios exclusivos y grandes promociones

“Si hay fiestas hay regalos, si hay regalos hay promociones” es el eslogan de la atractiva propuesta que desde este lunes y hasta el 21 ha puesto en marcha Banco San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el marco de la Fiesta Navideña, Banco San Juan lanza una atractiva propuesta para que sus clientes puedan anticipar sus regalos y compras de fin de año con importantes beneficios y facilidades de pago.

Del 15 al 21 de diciembre inclusive, los usuarios de tarjetas de crédito de Banco San Juan podrán acceder a hasta 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés en shoppings, jugueterías, indumentaria, calzado, ropa deportiva, regalaría, marroquinería, perfumerías, joyerías, librerías y comercios adheridos.

Además, quienes paguen a través de MODO con la app del banco en shoppings adheridos obtendrán un 10% adicional de ahorro.

Promociones en rubros y comercios adheridos

Se pueden aprovechar beneficios en jugueterías, indumentaria, calzado, ropa deportiva, regalerías, marroquinería y accesorios.

  • 25% de ahorro + 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Internacional y Gold. Tope: $20.000.
  • 30% de ahorro + 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Platinum, Signature o Black. Tope: $30.000.
  • En Perfumerías, Librerías y Joyerías: 10% de ahorro + 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito. Sin tope.

Promociones en shoppings

Los centros comerciales que participan de esta promoción son Espacio San Juan, Paseo San Juan, Patio Alvear Shopping, Shopping Palmares y La Barraca Mendoza.

  • 25% de ahorro + 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Internacional y Gold. Tope de reintegro: $20.000.
  • 30% de ahorro + 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Platinum, Signature o Black. Tope de reintegro: $30.000.
  • Adicional MODO en shoppings: 10% extra pagando desde la app del banco. Tope: $15.000 por cliente por mes.

¿Cómo pedir la tarjeta de crédito Banco San Juan?

Quienes todavía no son clientes y quieren acceder a una tarjeta con muchos beneficios, pueden solicitarla de forma rápida y sencilla desde el celular y recibirla en su domicilio siguiendo unos simples pasos desde la web: https://www.bancosanjuan.com/personas/tarjetas/hacete-cliente.

La tarjeta está 100% bonificada durante los dos primeros años y cuenta con hasta $150.000 de regalo para gastar en lo que quieran.

Además, se ofrecen beneficios todos los días en miles de comercios locales de toda la provincia y marcas líderes como Mercado Libre, Aerolíneas Argentinas, McDonalds, On City, Coto, Carrefour, Naldo, Sport 78, Havanna, Flybondi, Almundo, PedidosYa, Shell, Axion.

¿Cómo pagar con MODO desde la app de Banco San Juan?

Pagar con MODO desde la app del banco tiene múltiples beneficios: se paga con QR, ahorro en muchos comercios y marcas líderes, y se puede enviar dinero a los contactos sin necesidad de CBU ni alias.

Paso a paso:

  1. Descargar la app Banco San Juan y loguearse.
  2. Clickear en MODO y vincular las cuentas y tarjetas.
  3. Pagar escaneando cualquier QR, elegir el medio de pago, confirmar y listo.

Para conocer todos los beneficios, bases y condiciones de las promociones se puede ingresar en: https://www.bancosanjuan.com/buena-semana-navidad

