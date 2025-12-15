Banco San Juan celebra la Navidad con beneficios exclusivos y grandes promociones

En el marco de la Fiesta Navideña, Banco San Juan lanza una atractiva propuesta para que sus clientes puedan anticipar sus regalos y compras de fin de año con importantes beneficios y facilidades de pago.
“Si hay fiestas hay regalos, si hay regalos hay promociones” es el eslogan de la atractiva propuesta que desde este lunes y hasta el 21 ha puesto en marcha Banco San Juan
Del 15 al 21 de diciembre inclusive, los usuarios de tarjetas de crédito de Banco San Juan podrán acceder a hasta 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés en shoppings, jugueterías, indumentaria, calzado, ropa deportiva, regalaría, marroquinería, perfumerías, joyerías, librerías y comercios adheridos.
Además, quienes paguen a través de MODO con la app del banco en shoppings adheridos obtendrán un 10% adicional de ahorro.
Se pueden aprovechar beneficios en jugueterías, indumentaria, calzado, ropa deportiva, regalerías, marroquinería y accesorios.
Los centros comerciales que participan de esta promoción son Espacio San Juan, Paseo San Juan, Patio Alvear Shopping, Shopping Palmares y La Barraca Mendoza.
Quienes todavía no son clientes y quieren acceder a una tarjeta con muchos beneficios, pueden solicitarla de forma rápida y sencilla desde el celular y recibirla en su domicilio siguiendo unos simples pasos desde la web: https://www.bancosanjuan.com/personas/tarjetas/hacete-cliente.
La tarjeta está 100% bonificada durante los dos primeros años y cuenta con hasta $150.000 de regalo para gastar en lo que quieran.
Además, se ofrecen beneficios todos los días en miles de comercios locales de toda la provincia y marcas líderes como Mercado Libre, Aerolíneas Argentinas, McDonalds, On City, Coto, Carrefour, Naldo, Sport 78, Havanna, Flybondi, Almundo, PedidosYa, Shell, Axion.
Pagar con MODO desde la app del banco tiene múltiples beneficios: se paga con QR, ahorro en muchos comercios y marcas líderes, y se puede enviar dinero a los contactos sin necesidad de CBU ni alias.
Para conocer todos los beneficios, bases y condiciones de las promociones se puede ingresar en: https://www.bancosanjuan.com/buena-semana-navidad