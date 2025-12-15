Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio a conocer el listado definitivo del proceso de ingreso 2025 a sus Institutos Preuniversitarios . En total, son 575 los estudiantes que lograron ingresar a la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”. Los resultados se encuentran disponibles en archivos PDF oficiales, donde también figuran los suplentes y quienes no alcanzaron el puntaje mínimo requerido.

El proceso de ingreso, uno de los más demandados de la provincia por la calidad académica y el carácter gratuito de estas instituciones, constó de dos evaluaciones obligatorias: Lengua y Matemática. Los exámenes se rindieron el 1 y 2 de diciembre en distintas sedes de la UNSJ, bajo estrictas condiciones de control y anonimato, ya que las pruebas fueron corregidas únicamente mediante códigos para garantizar transparencia.

De los 1.618 aspirantes inscriptos, se presentaron a rendir 1.582 estudiantes (97,78%), mientras que 36 estuvieron ausentes. Para aprobar, era necesario alcanzar al menos 50 puntos en cada materia, sobre un total de 100 por prueba. En ese marco, 1.150 alumnos aprobaron los exámenes, aunque el ingreso efectivo se definió por orden de mérito y por la cantidad limitada de vacantes, lo que dejó a una parte importante de los aprobados en condición de suplentes. El puntaje de corte para ingresar fue de 156 puntos, muy por encima del mínimo exigido.

El análisis de los resultados muestra un alto nivel de competencia académica. Solo dos aspirantes alcanzaron el puntaje perfecto de 200, y la franja más numerosa de ingresantes se ubicó entre los 160 y 169 puntos. El promedio general entre los estudiantes aprobados fue de 162,84 puntos, con un mejor desempeño en Matemática que en Lengua.

Con la publicación de los resultados definitivos, ahora se abre una nueva instancia: la elección de escuela, que se realizará por orden de mérito. El Colegio Central Universitario Mariano Moreno, el más solicitado, iniciará este proceso el martes 16 de diciembre, en franjas horarias escalonadas según la posición en la lista única. En total, las vacantes disponibles se distribuyen en 115 para el Colegio Central, 200 para la Escuela Industrial y 250 para la Escuela de Comercio. Luego, cada institución informará las fechas y requisitos para completar la inscripción a 1º año del ciclo lectivo 2026.

Las listas

Ingresantes

Suplentes

No aprobados

Ausentes