En Jáchal, Orrego entregó 83 viviendas, anunció pavimento clave y proyectó un polo productivo con la Zona Franca

Jáchal fue este lunes escenario de una jornada marcada por anuncios concretos y gestos de fuerte contenido social. El gobernador Marcelo Orrego visitó el departamento para encabezar la entrega de 83 viviendas del barrio Trigales y reafirmar el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo productivo y la obra pública, financiada íntegramente con recursos sanjuaninos.

El acto central se realizó en Avenida Centenario y Calle Vieja, en la localidad de San José de Jáchal, con la presencia del ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el presidente del Concejo Deliberante a cargo de la Intendencia, Héctor Sánchez; la directora del Instituto Provincial de la Vivienda, Elina Peralta; funcionarios provinciales y municipales, y vecinos de la zona.

Durante la entrega de llaves, Orrego destacó el valor simbólico y concreto de las viviendas: “83 familias van a tener su nuevo hogar. Esto es una casa, ustedes le van a imprimir el sentimiento y la van a transformar en un hogar. Van a poder disfrutar de su techo propio, de la Navidad y del Año Nuevo”. En ese marco, adelantó que en 2026 continuará la entrega de viviendas en el departamento.

El mandatario también hizo referencia al esfuerzo provincial para sostener la obra pública en un contexto adverso. Recordó que el barrio Trigales estaba ejecutado en poco más del 20% y dependía de financiamiento nacional. “Decidimos avanzar y reactivar la obra pública. Hoy el 100% de las obras de la provincia se financian con recursos provinciales, gracias al esfuerzo, la austeridad y el compromiso de los sanjuaninos”, subrayó.

Uno de los anuncios más celebrados por la comunidad fue la pavimentación de un tramo clave de la calle Eugenio Flores. “Sé que es un reclamo histórico. Tomé la decisión de pavimentar desde Calle Honda hasta Gran China”, aseguró Orrego, en referencia a una zona con problemas recurrentes de transitabilidad.

Otro punto central de la visita fue el anuncio de la recuperación de la Zona Franca de Jáchal. El gobernador confirmó que el 9 de diciembre se envió el proyecto de ley de expropiación para recuperar el predio de 116 hectáreas. “Tiene líneas de media tensión y condiciones estratégicas. Vamos a trabajar para desarrollar un parque industrial y un parque solar. Los jachalleros van a encontrar ahí una verdadera usina de oportunidades”, afirmó.

Sobre el cierre de su discurso, Orrego remarcó la importancia del trabajo conjunto y dejó un mensaje de fin de año: “Vamos con proyectos serios y sanos, que beneficien a Jáchal. Feliz Navidad y que el 2026 nos encuentre unidos. Si estamos unidos, no hay obstáculos que no podamos superar”.

Las características de las viviendas entregadas

Las 83 viviendas del barrio Trigales fueron construidas con sistema tradicional, mediante mampostería de ladrillón cerámico macizo y estructura de hormigón armado. Se distribuyen en cuatro prototipos, con superficies cercanas a los 62 metros cuadrados, que incluyen dos dormitorios, baño y un espacio integrado de cocina-comedor.

Las unidades cuentan con pérgolas metálicas como expansión y un espacio previsto para una futura ampliación que permitirá sumar un tercer dormitorio. Se entregaron completamente equipadas, con mesadas de granito, cocina eléctrica de cuatro hornallas, termotanque eléctrico de 80 litros, caloventor y rejas en todas las aberturas. Cuatro viviendas incorporan baños adaptados para personas con discapacidad.

El barrio dispone de calles enripiadas, cordones cuneta, badenes, señalización, red cloacal, agua potable, red eléctrica aérea y alumbrado público.

Herramientas, capacitación y más oportunidades laborales

Tras la entrega de viviendas, la comitiva se trasladó a la EPET N° 1, donde se realizó la entrega de herramientas para nueve proyectos de autoempleo en los rubros de soldadura, refrigeración y aire acondicionado, panificación y repostería. La iniciativa se enmarca en el Programa Provincial Aprender Trabajar y Producir, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Las herramientas están destinadas a beneficiarios de la villa cabecera, Tamberías, La Represa y Villa Mercedes, y apuntan a fortalecer la autonomía laboral y la generación de trabajo digno.

La jornada se completó con la entrega de 130 certificados de capacitaciones a participantes de Huaco, Villa Mercedes y la villa cabecera de Jáchal. Los cursos abarcaron oficios como electricidad domiciliaria, refrigeración, panificación, soldadura, repostería artesanal y mecánica del automotor, fruto de la articulación entre el Gobierno provincial y distintas instituciones del departamento.