lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

Además, otro comprovinciano se quedó con un premio de $2.000.000 con el número de cartón del Telekino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.

Dos apostadores sanjuaninos del departamento Rawson fueron los grandes ganadores del sorteo Nº 3329 del Quini 6, realizado el pasado 10 de diciembre, al acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale y llevarse más de ocho millones de pesos cada uno, según informó la Caja de Acción Social (CAS).

Lee además
los primeros dos anos de milei como presidente, en el ojo de politicos, empresarios y sindicalistas sanjuaninos: los puntajes y los motivos
Análisis local

Los primeros dos años de Milei como presidente, en el ojo de políticos, empresarios y sindicalistas sanjuaninos: los puntajes y los motivos
Que no te roben el corazon ni el auto, el cartel que puede verse actualmente en la Avenida del Mar, en La Serena, Chile.
Ojo al cruzar la cordillera

Cómo evitar ser víctima de robos en Chile y cómo pedir ayuda, según la embajada argentina

De manera oficial, la CAS confirmó que cada uno de los ganadores obtuvo un premio de $8.245.948, gracias a jugadas realizadas en distintas agencias del mismo departamento. Uno de los afortunados acertó la combinación 05-07-11-36-41, con un ticket vendido en la Agencia Nº 346, mientras que el segundo ganador hizo lo propio con los números 05-11-36-41-43, con una boleta adquirida en la Agencia Nº 885, ambas ubicadas en Rawson.

Los dos apostadores tienen plazo hasta el 26 de diciembre de 2025 para presentarse con sus tickets en la Caja de Acción Social y hacer efectivo el cobro del premio.

image

Por otra parte, la buena racha para la provincia se extendió al Telekino. En el sorteo Nº 2406, realizado el 14 de diciembre, otro sanjuanino ganó $2.000.000 al acertar el número de cartón 191.146. En este caso, el cartón fue adquirido en la Agencia Nº 054, ubicada en el departamento Chimbas.

Desde la CAS informaron que el ganador del Telekino tendrá tiempo hasta el 6 de enero de 2026 para reclamar su premio.

image
image
Temas
Seguí leyendo

Cuatro sanjuaninos ganaron premios millonarios en juegos de azar este finde: uno ganó más de $5 millones

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000

Cuatro años de la Red Tulum: de la resistencia al pulgar arriba de los sanjuaninos

Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos

"Decime quién te puede envidiar": el viral de un sanjuanino que recuerda un mítico audio

Video: en medio del calor, un perro terminó en una maceta de la Peatonal sanjuanina

En Las Casuarinas, Orrego inauguró la ampliación y refacción del CAPS Domingo Cejas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Inti y Delfina, las flamantes Representantes de Santa Lucía.
Celebración

Inti y Delfina fueron elegidas nuevas Representantes de Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Imagen ilustrativa
Increíble

Una pasajera se resbaló arriba de un colectivo y ahora la empresa deberá indemnizarla con más de $16.000.000

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Te Puede Interesar

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un buen nexo con Milei
Repercusiones

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un "buen nexo" con Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ
Educación

Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja
Minería y política

De pelear por el cobre a lograr un acuerdo llamativo:  La Rioja le abre las puertas a la empresa dueña de Josemaría

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos video
Tiempo en Chile

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos

Con las premisas de modernización tributaria y equilibrio fiscal, Gutiérrez presentó el Presupuesto 2026 de San Juan a diputados
Ley de leyes

Con las premisas de modernización tributaria y equilibrio fiscal, Gutiérrez presentó el Presupuesto 2026 de San Juan a diputados