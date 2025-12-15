Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

Dos apostadores sanjuaninos del departamento Rawson fueron los grandes ganadores del sorteo Nº 3329 del Quini 6, realizado el pasado 10 de diciembre, al acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale y llevarse más de ocho millones de pesos cada uno, según informó la Caja de Acción Social (CAS).

De manera oficial, la CAS confirmó que cada uno de los ganadores obtuvo un premio de $8.245.948, gracias a jugadas realizadas en distintas agencias del mismo departamento. Uno de los afortunados acertó la combinación 05-07-11-36-41, con un ticket vendido en la Agencia Nº 346, mientras que el segundo ganador hizo lo propio con los números 05-11-36-41-43, con una boleta adquirida en la Agencia Nº 885, ambas ubicadas en Rawson.

Los dos apostadores tienen plazo hasta el 26 de diciembre de 2025 para presentarse con sus tickets en la Caja de Acción Social y hacer efectivo el cobro del premio.

image

Por otra parte, la buena racha para la provincia se extendió al Telekino. En el sorteo Nº 2406, realizado el 14 de diciembre, otro sanjuanino ganó $2.000.000 al acertar el número de cartón 191.146. En este caso, el cartón fue adquirido en la Agencia Nº 054, ubicada en el departamento Chimbas.

Desde la CAS informaron que el ganador del Telekino tendrá tiempo hasta el 6 de enero de 2026 para reclamar su premio.

image