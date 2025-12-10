Los primeros dos años de Milei como presidente, en el ojo de políticos, empresarios y sindicalistas sanjuaninos: los puntajes y los motivos

Este miércoles 10 de diciembre se cumplen dos años desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación . Durante este período, su gobierno impulsó un profundo programa de reformas, un fuerte ajuste del gasto público y un cambio drástico en el modelo político y económico del país. A dos años de gestión, dirigentes políticos, sindicales, empresariales y referentes sociales de San Juan realizaron su propio balance sobre el rumbo adoptado, con posturas que van desde el respaldo absoluto hasta el rechazo total.

En el plano nacional, el propio Presidente utilizó sus redes sociales para agradecer el acompañamiento recibido durante este tiempo, ratificando su compromiso con las reformas impulsadas desde el primer día. En su mensaje, volvió a destacar el carácter histórico de su gestión y la voluntad de avanzar con una segunda etapa de transformaciones.

El escenario de opiniones reflejó una fuerte polarización. Mientras algunos sectores remarcaron avances en la estabilización de la economía, la baja de la inflación y el control del gasto, otros advirtieron sobre el deterioro del poder adquisitivo, el freno de la actividad productiva, el cierre de empresas y el impacto social del ajuste.

José Peluc – diputado nacional por La Libertad Avanza

“Fue lo mejor que le pudo pasar a la Argentina”. Defendió la gestión presidencial, sostuvo que superó las promesas de campaña y afirmó que el rumbo elegido es el adecuado. Remarcó que los cambios estructurales eran necesarios y que los resultados empiezan a verse en los principales indicadores. La nota: 10.

Nancy Picón – diputada nacional por Producción y Trabajo

“Falta que se sienta en la economía diaria”. Reconoció avances en el control de la inflación y la mejora de la imagen externa del país, pero advirtió que todavía no se perciben con claridad en el bolsillo de la gente. También cuestionó el recorte de fondos a las provincias y remarcó la importancia de que el Ejecutivo respete plenamente las leyes sancionadas. La nota: 6.

Mauricio Ibarra – dirigente peronista y exintendente de Rawson

“Es un desastre”. Cuestionó el plan económico, aseguró que el país continúa profundizando su endeudamiento y sostuvo que se está desarmando el aparato productivo. Además, afirmó que no encuentra ningún aspecto positivo en estos dos años de gestión. La nota: 3.

Luis Rueda – diputado provincial y presidente del Partido Bloquista

“Desde lo económico, estabilizó”. Reconoció medidas que ayudaron a ordenar la macroeconomía, pero advirtió que el costo social ha sido alto y que todavía faltan políticas que lleguen a los sectores más vulnerables. Consideró que la gestión aprueba con lo justo, pero con muchas deudas pendientes. La nota: 6,5.

Alfredo Avelín Nollens – dirigente de la Cruzada Renovadora y exintendente de Capital

“Es absolutamente negativo”. Criticó la falta de consensos amplios, el deterioro de la industria nacional, el impacto sobre las pymes y la caída de la clase media. También cuestionó el alineamiento internacional del país y afirmó que el balance general es profundamente negativo. La nota: 3.

Mary Garrido – dirigente del Frente de Izquierda y los Trabajadores

“Es el peor gobierno desde el comienzo de la democracia”. Fue tajante al cuestionar toda la gestión. Afirmó que se profundizó el endeudamiento, que el ajuste recayó sobre jubilados, trabajadores y sectores vulnerables, y que se avanzó en reformas que afectaron derechos laborales. Denunció cierre masivo de fábricas, manipulación de índices de inflación y una política orientada a favorecer a sectores financieros concentrados. Criticó el alineamiento externo y habló de una mayor dependencia internacional. La nota: -10.

Marcelo Quiroga – presidente de Comerciantes Unidos de San Juan

“El control del gasto es lo más destacable”. Realizó una evaluación desagregada por áreas. En el plano económico -le dio un 9-, otorgó una valoración alta al equilibrio fiscal, la baja de la inflación y el ordenamiento de las cuentas públicas. En el plano social y federalismo -con 7 puntos-, expresó preocupación por la falta de asistencia a sectores vulnerables, jubilados y personas con discapacidad. En materia de federalismo -7 también-, advirtió tensiones con las provincias por el recorte de fondos. En comercio y producción -6 puntos-, alertó por el aumento de importaciones, el cierre de empresas y la caída del empleo. Su evaluación mostró un fuerte contraste entre los logros macroeconómicos y las dificultades sociales y productivas. La nota general: 7.

Laura Vera – presidenta de Amas de Casa del País

“Hoy hay que elegir entre comer o pagar servicios”. Alertó sobre la caída del poder adquisitivo, el deterioro de la economía familiar y las dificultades crecientes de los pequeños productores y comerciantes. Sostuvo que el ajuste golpea principalmente a los sectores más vulnerables. La nota: 3.

Mirna Moral – secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC)

“Las partidas al interior están pegando fuerte”. Señaló que los recortes afectan a las provincias, aunque destacó que San Juan logra sostenerse en parte gracias a la minería. Fue crítica de la reforma laboral y de los retrasos en paritarias, que impactan en la vida cotidiana de los trabajadores. La nota: 5.

Ricardo Palacios – presidente de la Unión Industrial de San Juan (UISJ)

“La industria está totalmente deprimida”. Reconoció algunos avances en la macroeconomía, pero remarcó la falta de políticas específicas para el sector industrial. Describió una fuerte caída del consumo, pérdida de empleo y dificultades para competir con productos importados. La nota: 5,5.

Juan Pablo Delgado – presidente de la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI)

“Hoy no se discute si es minería sí o no”. Valoró que la minería sea uno de los ejes estratégicos del desarrollo nacional. Reconoció que el esfuerzo económico ha sido duro para muchas empresas, pero sostuvo que el sector sigue apostando a la inversión y al crecimiento, con expectativas de mejora a mediano plazo. La nota: 6.

Patricia Quiroga – secretaria general de la Unión de Docentes Agremiados Provinciales (UDAP)

“Es muy difícil poner un puntaje”. Sostuvo una postura institucionalmente neutral, aunque advirtió que los cambios fueron más rápidos de lo esperado. Marcó preocupación por los recortes en educación y la falta de envíos de fondos a las provincias, que generan tensiones en el sistema educativo. La nota: Sin puntaje.