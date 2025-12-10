miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

Orrego se reunió con Adorni en la previa del debate por la Ley de Glaciares en el Congreso

De cara a las sesiones extraordinarias, en las que se tratarán las modificaciones a la Ley de Glaciares, clave para la provincia, el gobernador estuvo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-10 at 7.42.52 PM

En la antesala del tratamiento del proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo este miércoles una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Lee además
javier milei busca liberar la compra de tierras para extranjeros
Reformas

Javier Milei busca liberar la compra de tierras para extranjeros
se confirmo el llamado a sesiones extraordinarias en el congreso: que proyectos se trataran, incluido glaciares
Parlamento

Se confirmó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso: qué proyectos se tratarán, incluido Glaciares

El encuentro formó parte de la agenda que Nación mantiene con distintos mandatarios provinciales. Además de Orrego, también participó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal.

Durante la reunión, las autoridades abordaron dos temas centrales: el Presupuesto 2026 y el avance del proyecto sobre la Ley de Glaciares, iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei que será uno de los ejes de las sesiones extraordinarias convocadas en el Congreso.

La presencia de Orrego en Casa Rosada se da en un contexto clave para San Juan, ya que hay emprendimientos mineros que dependen de cambios en la legislación. Se trata de Pachón, Altar y Los Azules, en Calingasta, y Vicuña (que incluye Josemaría y Filo del Sol), en Iglesia.

Temas
Seguí leyendo

Tras el nombramiento del nuevo titular de la SIDE , el gobierno aprobó la Política de Inteligencia Nacional

Adorni echó a su segundo en la Jefatura de Gabinete, y nombró a una mujer del "círculo rojo"

La inflación en CABA vuelve a acelerarse y anticipa una nueva suba del índice nacional

Sin foto con María Corina Machado, Milei regresa de Noruega

Congreso: La semana que viene habrá doble sesión para aprobar Presupuesto y otras leyes

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Orrego, en su segundo cumpleaños como gobernador, con el horizonte en la minería y la energía solar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
renuncio un funcionario del gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Estafa millonaria

Una mujer de Chimbas sufrió el robo de sus claves y le sacaron casi $7.000.000 de su cuenta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra
Impacto cuyano

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra

Orrego se reunió con Adorni en la previa del debate por la Ley de Glaciares en el Congreso
Importante

Orrego se reunió con Adorni en la previa del debate por la Ley de Glaciares en el Congreso

San Martín tiene rival en Copa Argentina: el antecedente polémico de su rival y el viejo conocido que lo dirige
Repaso

San Martín tiene rival en Copa Argentina: el antecedente polémico de su rival y el viejo conocido que lo dirige