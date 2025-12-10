Orrego se reunió con Adorni en la previa del debate por la Ley de Glaciares en el Congreso

En la antesala del tratamiento del proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo este miércoles una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Parlamento Se confirmó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso: qué proyectos se tratarán, incluido Glaciares

El encuentro formó parte de la agenda que Nación mantiene con distintos mandatarios provinciales. Además de Orrego, también participó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal.

Durante la reunión, las autoridades abordaron dos temas centrales: el Presupuesto 2026 y el avance del proyecto sobre la Ley de Glaciares, iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei que será uno de los ejes de las sesiones extraordinarias convocadas en el Congreso.

La presencia de Orrego en Casa Rosada se da en un contexto clave para San Juan, ya que hay emprendimientos mineros que dependen de cambios en la legislación. Se trata de Pachón, Altar y Los Azules, en Calingasta, y Vicuña (que incluye Josemaría y Filo del Sol), en Iglesia.