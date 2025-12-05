viernes 5 de diciembre 2025

Parlamento

Se confirmó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso: Qué proyectos se tratarán, incluido Glaciares

El jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó el llamado a extraordinarias, que tendrán como claves el presupuesto 2026 y la reforma del Código Penal.

image

El Gobierno ha confirmado la convocatoria al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias, que se llevarán a cabo desde el miércoles 10 hasta el martes 30 de diciembre. El anuncio fue oficializado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien detalló que el Presidente de la Nación firmará el decreto correspondiente. Este llamado busca consolidar el rumbo económico y regulatorio del Gobierno de cara a 2026, aprovechando el nuevo equilibrio parlamentario para impulsar una ambiciosa agenda de modificaciones estructurales.

¿Qué implica una convocatoria extraordinaria?

Las sesiones extraordinarias son un instrumento que el Poder Ejecutivo utiliza para que el Congreso pueda funcionar fuera de su calendario regular, el cual abarca desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre. Al convocar a estas sesiones, el Presidente tiene la facultad de fijar el temario específico que se debatirá, lo que reduce el margen de negociación y acorta los tiempos legislativos.

Aunque la convocatoria abarca un lapso corto de apenas veinte días, el Congreso deberá trabajar con celeridad en iniciativas de alto impacto político y social.

Los Seis Puntos Clave del Itinerario Legislativo

El jefe de Gabinete difundió el listado de asuntos que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento, que incluye iniciativas económicas, fiscales, ambientales y penales:

  • Presupuesto 2026: Este proyecto es fundamental, ya que el oficialismo buscará presentar por primera vez un esquema completo de gastos y proyecciones bajo su gestión, dado que el 2025 se ejecutó con prórroga presupuestaria. En la Cámara de Diputados, el oficialismo ya ha conseguido un dictamen mayoritario sobre este proyecto, lo que facilita su tratamiento.
  • Modernización Laboral: Esta reforma laboral incluiría cambios en las relaciones de trabajo, las regulaciones de contratación y los regímenes indemnizatorios. Esta es una de las reformas estructurales que se espera que ingrese al debate parlamentario en este lapso.
  • Reforma del Código Penal: El objetivo es actualizar figuras delictivas, modificar penas y adecuar delitos, especialmente aquellos vinculados a la criminalidad organizada y la economía digital.
  • Inocencia Fiscal: Si bien los detalles no han sido detallados públicamente, esta iniciativa apuntaría a introducir modificaciones en la materia tributaria y en la responsabilidad penal económica.
  • Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: Se busca establecer un marco legal destinado a respaldar las metas de equilibrio fiscal y las reglas monetarias que promueve el Gobierno.
  • Adecuación del Régimen para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglaciar: Se trata de una revisión de la Ley de Glaciares, un punto que ya ha generado anticipados debates con organizaciones ambientales.

Fuentes parlamentarias anticipan que el oficialismo buscará dictámenes rápidos en comisiones. No obstante, la oposición ya expresó reparos respecto al alcance de algunas reformas, especialmente las laboral y ambiental. De esta manera, diciembre se encamina a ser uno de los meses parlamentarios más intensos del año.

