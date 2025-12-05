Alberto Fernández está de novio con una ex diputada del PRO

La política argentina vuelve a ser escenario de un resonante vínculo personal. El expresidente Alberto Fernández habría encontrado el amor nuevamente junto a Anabella Hers Cabral, una figura que, aunque pertenece a la vereda opuesta del espectro político, mantuvo una amistad de dos décadas con el exmandatario.

La noticia del vínculo sentimental entre el expresidente y la abogada cobró fuerza luego de que la periodista Fernanda Iglesias lo revelara en Borderperiodismo. Hers Cabral, quien proviene del PRO y actualmente se desempeña como funcionaria del Consejo de la Magistratura porteño, no solo comparte su profesión de abogada con Fernández, sino que además el vínculo de amistad de 20 años "evolucionó" a su actual relación. Esta amistad se mantuvo incluso durante los momentos más tensos del ciclo kirchnerista.

Si bien la exdiputada no confirmó abiertamente el romance, tampoco lo negó. Ante la consulta periodística, Hers Cabral admitió que mantiene un trato frecuente con Fernández en los “momentos ingratos e injustos” que él atraviesa. En diálogos compartidos, la abogada se mostró afectuosa, señalando: “nos queremos mucho, no hay más que eso”, y evadiendo la confirmación directa de ser novios con cariñosas despedidas. Ella señaló que son amigos hace muchísimos años y nunca dejaron de relacionarse, desmintiendo que hubiese habido un "reencuentro apasionado”.

De diputada PRO a funcionaria de la Magistratura

Anabella Hers Cabral finalizó su mandato como exdiputada hacia diciembre de 2019, durante los últimos meses de la gestión de Mauricio Macri. Actualmente, ocupa el cargo de directora general del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad (CABA).