martes 18 de noviembre 2025

Justicia

Viviana Canosa denunciará a Fabiola Yáñez, por acusarla de querer tener una relación con Alberto Fernández

La conductora Viviana Canosa avanzará legalmente contra Fabiola Yáñez, ante lo que consideró una ofensa a su "buen nombre y honor".

Por Redacción Tiempo de San Juan
BERTO

La batalla judicial se desata tras una explosiva entrevista televisiva en la que la ex primera dama Fabiola Yáñez apuntó directamente contra la periodista Viviana Canosa, sugiriendo insinuaciones inapropiadas hacia el expresidente Alberto Fernández y afectando, según la conductora, su honor.

Yáñez, quien también acusó al exmandatario de haberle propinado lesiones físicas, se sentó a hablar "profunda y abiertamente" con Ángel de Brito en LAM, donde señaló a Canosa como una de las mujeres que frecuentaban a Fernández.

La ex primera dama relató el presunto origen del quiebre en la relación entre Canosa y el expresidente. Según Yáñez, Fernández le “dijo que Viviana Canosa le había pedido ser la secretaría de comunicación y como él le dijo que no, Viviana Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar".

Asimismo, Yáñez describió la relación previa entre ambos como "muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo". La ex primera dama fue más allá al referirse a entrevistas entre la periodista y el expresidente, detallando que "hasta vergüenza ajena daban porque la verdad faltaba que se le tirara encima, era así".

Consultada directamente por el conductor sobre si Canosa "se lo quería levantar o se lo levantó" al exmandatario, Yáñez deslizó que "No sé, él nunca reconoce nada". Sin embargo, ante la insistencia, sostuvo que "La gente lo dice, ella misma habló de eso". Yáñez también criticó la credibilidad del expresidente, afirmando que "fue presidente y engañó a un montón de gente y hoy le está queriendo hacer creer a la gente que lo que vivió fue algo instalado, que no fue algo real".

La respuesta inmediata de Canosa

Tras las declaraciones, Viviana Canosa, quien se encuentra haciendo reposo por una faringitis, publicó un comunicado en sus redes sociales informando que tomará medidas en la justicia.

La periodista y locutora señaló que “Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios". Además, confirmó que "Estamos evaluando la interposición de una denuncia penal".

Canosa fue categórica al rechazar las acusaciones, sin mencionar directamente a Yáñez en su publicación, asegurando que "Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor". La conductora finalizó su comunicado con la palabra "Fin".

De esta manera, la periodista iniciará acciones legales contra Yáñez por las insinuaciones subidas de tono y las acusaciones que, según Canosa, son falsas.

