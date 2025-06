La fuerte denuncia de Viviana Canosa con un reconocido periodista: "Me meto con..."

“No sé nada de esto. Conocí a Canosa una sola noche, compartimos una cena y nada más. No hablamos del tema”, afirmó el exagente.

Sus declaraciones rápidamente generaron eco en diferentes medios y programas de debate, especialmente en el ciclo conducido por Marina Calabró y Facundo Pastor, donde se discutió la denuncia y los nombres involucrados en la polémica lista presentada por Canosa.

Fuerte descargo de Viviana Canosa contra Facundo Pastor en redes y medios

La conductora no tardó en reaccionar ante las opiniones vertidas en el programa y apuntó directamente contra Facundo Pastor. En un mensaje cargado de críticas, Canosa respondió con dureza:

“Voy a atender a este muñeco llamado Facundo Pastor que habla de mí las 24 horas. Yo tengo el trasero limpio, flaco. No tenés altura moral para desacreditarme”, expresó.

Además, insinuó que muchas colegas del canal estarían dispuestas a hablar públicamente sobre el periodista y lanzó un nuevo mensaje desafiante:

“Siento que hay una campaña contra mí con un tema que es grave. Si quieren pelear, vamos a pelear. Me metés en esto, yo también me meto con vos. A mí no me ensuciás más.”