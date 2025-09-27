sábado 27 de septiembre 2025

Viviana Canosa contó que tuvo una apasionada noche con un artista internacional

La conductora dejó en shock a todos los que estaban en el streaming. Mirá de quién se trata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Como cada día al aire de Carnaval stream, Viviana Canosa habla de todo y de todos sin filtro. ¡Incluso cuando a su vida personal y privada refiere! Por eso, las declaraciones que hizo en las últimas horas sobre un affaire con un artista de renombre no llamó tanto la atención… salvo por el hombre en cuestión.

daniel godoy, un artista que siempre se reinventa
Personajes sanjuaninos

Daniel Godoy, un artista que siempre se reinventa
al rescate del alma de los barrios: free khalo desentierra la esencia de san juan en zona cero video
Talento nuestro

Al rescate del alma de los barrios: Free Khalo desentierra la esencia de San Juan en 'Zona Cero'

Mientras charlaban al aire uno de sus compañeros la encaró sin vueltas y le preguntó “¿Vos tuviste una historia íntima con Miguel Bosé?”. A lo que la periodista, lejos de negarlo o dejarlo en duda, le contestó: “Sí, por supuesto. Yo era muy joven. Hacía el programa Música total y era mi primer programa en la tele”.

“Llegó al hotel como si fuera el Four Season de hoy y como no llagaba el cámara nos quedamos sentados esperando a que llegara y en un momento él me mira, me mira y yo pensaba éste tipo es re gay, no me va a dar bola´. No chicos, lo lindo que era ese tipo”, continuó Canosa.

image

Así, recordando aquel episodio con el músico, Viviana sumó: “Hace 35 años, yo era una pendeja. El era un sex symbol total y absoluto. Y nada. Me empieza a decir cosas. O sea, es gay y me está diciendo esto... ¡Cualquiera! Y el tipo empezó como a agitar. Y bueno…”.

Las palabras de Viviana Canosa

“Lo logró. Olía bien. Para mi si un tipo no huele bien no tengo nada que hacer ahí. Nunca me pasó de un tipo que oliera mal. No digo que si sale a correr no chive pero en la intimidad nunca tuve que decirle a alguien… . no, si le tenés que decir a un tipo bañate te morís”, remarcó la conductora.

De esa forma, Canosa dejó en claro que si el candidato que la pretenda no es pulcro y se higieniza con ella no tiene chances. Y fue días atrás que ella misma aclaró que si bien está soltera, a la hora de elegir los prefiere más grande, inteligentes y que los pueda admirar.

