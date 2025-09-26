sábado 27 de septiembre 2025

Estado de salud

Cormillot sintió un fuerte dolor en el pecho y le colocaron un stent de urgencia

El nutricionista relató el fuerte dolor en el pecho que lo llevó al hospital y explicó que una placa obstruía una arteria, lo que podría haber derivado en un infarto de no haber acudido a tiempo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Alberto Cormillot tuvo que ir al hospital el jueves de manera urgente después de sentir un fuerte dolor en el pecho. Hoy, al aire de Cuestión de peso (Eltrece), reveló que le tuvieron que colocar un stent.

“Nos asustamos, debo decirte”, contó el médico nutricionista. Además, explicó que sintió una incomodidad en el centro del pecho cuando llegó a la radio a las 5:20. Ese dolor se extendía hacia la mandíbula y los oídos. “Era una molestia rara”, afirmó.

Como estaba cerca del Sanatorio Finocchietto, decidió ir y le realizaron un electrocardiograma junto con otros estudios. Los resultados parecían normales, aunque con ciertos indicios, por lo que la recomendación fue evaluar el estado de las coronarias y, en consecuencia, se le practicó una angioplastia.

Desde su casa, Cormillot indicó: "Estaban todas muy bien, salvo una. Y que era la que, si yo no iba en ese momento, se hubiera tapado". Acto seguido, el doctor explicó que si no hubiese ido al hospital en ese entonces, tal vez sufría un infarto.

Consultado por el diagnóstico que le dieron, Alberto señaló que había una pequeña placa obstruyendo una arteria: "Tengo colesterol hereditario, me lo diagnosticaron cuando tenía 20 años, y lo vengo controlando desde aquella época. Pero tengo también muchos kilómetros de rodaje, y entonces se van acumulando placas en las arterias. Esas placas, si uno hace todo bien, se estabilizan, eso quiere decir que se meten adentro de la pared y no joroban más".

Su hijo, Adrián Cormillot, explicó desde el estudio cómo se forma la obstrucción. “Son placas de ateroma. Uno a lo largo de la vida va acumulando pequeñas cantidades de grasa en la pared, que van produciendo como una especie de verruguita y a veces puede tener un accidente, es decir, un pedacito de esa verruguita se suelta y va a lo último de la circulación”, indicó.

Cormillot también dijo que le colocaron un stent. “Es un tubito, como si estuvieran canalizando por adentro”, sostuvo.

Sin salir de su asombro, su hijo Adrián concluyó: “Es increíble que el resto del corazón de mi padre parecía de un pibe de 20 años”.

