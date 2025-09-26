viernes 26 de septiembre 2025

Tiempo para Ver

"Together", una película con excelente metáfora en la que la exageración roza lo absurdo

Recién estrenada, la película es un exponente del subgénero del terror corporal. Pero, ¿consigue mantener al espectador crédulo y pegado a la pantalla?

Por Daiana Kaziura
Together..., la película que muestra el otro lado de estar juntos hasta la muerte, a pesar de todo.

El body horror no es novedad en el cine. Títulos como "El ciempiés humano" (2009), "La piel que habito" (2011) o "La morsa" (2014) ya habían marcado el terreno con apuestas perturbadoras. Sin embargo, en el último año este subgénero cobró una renovada vigencia, impulsado principalmente por "La sustancia", un éxito rotundo al que siguieron films como "Smile 2" y la reciente "Haz que regrese". El riesgo, no obstante, aparece cuando la exageración hace que lo grotesco cruce la línea hacia lo absurdo. Ese es precisamente el caso de "Together: Juntos hasta la muerte", una película en la que, pese a un uso ingenioso del horror corporal, la acumulación de recursos termina bordeando lo caricaturesco.

La vida de Chuck, una película que plantea un modo particular de ver la vida.
Las caras desconocidas de Flanagan y Stephen King, en una película al revés
Haz que regrese, una película que plantea de un modo diferente el género del terror.
"Haz que regrese", la retorcida película de terror que sacó a varios de las salas de cine, ya está disponible

La historia se centra en Millie Wilson (Alison Brie), docente, y Tim Brassington (Dave Franco), un adulto joven con espíritu adolescente que intenta encontrar su camino mientras persigue, sin demasiado éxito, el sueño de ser músico. Ambos terminan, literalmente, unidos de manera inseparable.

Un toque de color dentro de la puesta es que Alison Brie y Dave Franco son esposos en la vida real.

Millie y Tim atraviesan un momento complejo en su relación. Ella percibe que la intimidad se extinguió hace tiempo y que su rol de sostén económico alteró la dinámica del vínculo. Él, por su parte, intenta sobreponerse a la pérdida de sus padres de un modo trágico. Aun así, deciden apostar por la convivencia mudándose a una casa en un pequeño pueblo rodeado de bosques, escenario de misteriosas desapariciones. Allí, Millie trabaja, mientras Tim se limita a acompañarla y continuar con la producción de un disco que nunca avanza.

En la escuela, Millie encuentra rápidamente un entorno estimulante e incluso se vincula con Jaime McCabe (Damon Herriman), un profesor tan amable como inquietante que busca integrarla a la comunidad. Tim, en cambio, se siente fuera de lugar y atrapado por una paranoia creciente.

image

La tensión desemboca en una excursión por el bosque. Bajo una tormenta, la pareja cae en un pozo extraño y, al decidir pasar la noche allí, bebe agua de un lago natural. Ese es el punto de inflexión: a partir de entonces, el horror irrumpe con fuerza.

Primero, Tim desarrolla una atracción desmedida hacia Millie, lejos de ser normal o deseable: se trata de una obsesión enfermiza. Ella, alarmada, comienza a desconfiar de lo que sucede, hasta que la situación se descontrola por completo.

La película se convierte así en una metáfora evidente del miedo a “fusionarse” con el otro en una relación, perdiendo la propia identidad por temor a la soledad. "Together" plasma este conflicto habitual en muchas parejas de manera sobrenatural y perturbadora.

image

Los efectos visuales que muestran esa “unión desbordada” están logrados con acierto, gracias a la dirección de Michael Shanks y al trabajo físico de los actores, cuyos movimientos serpenteantes resultan inquietantes. El misterio en torno al origen de esta condición mantiene el interés, y la historia de fondo se resuelve de manera eficaz. De hecho y afortunadamente, el desenlace cumple con lo esperado.

No obstante, en la búsqueda de amalgamar el trasfondo psicológico con el terror corporal, el guion deja al descubierto fisuras: resoluciones demasiado fáciles, decisiones poco verosímiles e incluso errores de continuidad (como prendas que se quitan a pesar de que los personajes permanecen pegados). Estas inconsistencias, sumadas a interpretaciones a ratos forzadas, restan fuerza en el desarrollo central de la trama.

image

Aun así, cuando el relato alcanza su clímax en la “fusión de los cuerpos”, lo grotesco se convierte en sátira de las relaciones codependientes, y la película recupera intensidad.

En definitiva, "Together: Juntos hasta la muerte" consigue ser una propuesta aceptable dentro del género. No está exenta de excesos ni de tropiezos narrativos, pero que ofrece lo suficiente para satisfacer a quienes disfrutan del horror corporal, un subgénero que sigue vivo y en expansión dentro del panorama cinematográfico actual.

El trailer de la película "Together: Juntos hasta la muerte"

Embed - Together: Juntos Hasta La Muerte | Tráiler Oficial (Subtitulado) | Cinemex
