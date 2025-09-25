Camerata San Juan le canta al sol a través de 12 voces

El domingo, para alguno sinónimo de familia y para otro tal vez de nostalgia, volverá a llenarse de música de altísimo nivel de la mano de Camerata San Juan . En esta ocasión, lo hará acompañado de 12 voces dispuesta darlo todo sobre el escenario del Auditorio Juan Victoria bajo el nombre de ‘Cantando al Sol’.

Fabricio Montilla, Cande Mallea, Fabricio Pérez, Tatiana Astorga, Marcelo Páez, Ricardo Bazzeti, Tana Borguetti, Carla Tello, Mara Díaz, Ángeles Domínguez, Walter Vilches y Mateo Pintor serán en esta oportunidad los aliados de Camerata para compartir su arte y sensibilidad con las familias de San Juan.

La propuesta estará invadida por distintos géneros que pasearán al público por escenarios conocidos y otros dignos de ser descubiertos. La entrada general tiene un valor de $3.000 y se puede adquirir en boletería del Auditorio (de 10.00 a 18.00) o en tuentrada.com.

Como es habitual los arreglos corren por cuenta del enorme Enzo Pérez, quien coordinó con cada uno de los cantantes el tema elegido para la ocasión. A modo de mini spoiler se puede decir que en esta imperdible presentación habrá lugar para alguna canción en portugués y también se hará un guiño exquisito a la ópera.

“Será un concierto con muchos matices y muy interesante de compartir con la familia y amigos. Nosotros estamos deseando que la gente nos acompañe como lo viene haciendo y compartir entre todos un domingo de música”, afirmó Pablo Grosman, concertino de Camerata y uno de sus ideólogos allá por el 2005.