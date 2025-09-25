jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conjunción de talentos

Camerata San Juan le canta al sol a través de 12 voces

La reconocida formación se presentará este domingo 28 de septiembre (20:00) en el Auditorio Juan Victoria. Doce cantantes sanjuaninos sumarán su impronta

Por Jorge Balmaceda Bucci
Camerata San Juan se presentará el domingo en el Auditorio Juan Victoria.

Camerata San Juan se presentará el domingo en el Auditorio Juan Victoria.

El domingo, para alguno sinónimo de familia y para otro tal vez de nostalgia, volverá a llenarse de música de altísimo nivel de la mano de Camerata San Juan. En esta ocasión, lo hará acompañado de 12 voces dispuesta darlo todo sobre el escenario del Auditorio Juan Victoria bajo el nombre de ‘Cantando al Sol’.

Lee además
Cómo obtener un bronceado saludable
Belleza

Cómo obtener un bronceado de forma natural sin exponerse al sol: trucos y alternativas seguras
una ex participante de gran hermano protagonizo una escandalosa pelea en plena calle: el video
Escándalo

Una ex participante de Gran Hermano protagonizó una escandalosa pelea en plena calle: el video

Fabricio Montilla, Cande Mallea, Fabricio Pérez, Tatiana Astorga, Marcelo Páez, Ricardo Bazzeti, Tana Borguetti, Carla Tello, Mara Díaz, Ángeles Domínguez, Walter Vilches y Mateo Pintor serán en esta oportunidad los aliados de Camerata para compartir su arte y sensibilidad con las familias de San Juan.

La propuesta estará invadida por distintos géneros que pasearán al público por escenarios conocidos y otros dignos de ser descubiertos. La entrada general tiene un valor de $3.000 y se puede adquirir en boletería del Auditorio (de 10.00 a 18.00) o en tuentrada.com.

Como es habitual los arreglos corren por cuenta del enorme Enzo Pérez, quien coordinó con cada uno de los cantantes el tema elegido para la ocasión. A modo de mini spoiler se puede decir que en esta imperdible presentación habrá lugar para alguna canción en portugués y también se hará un guiño exquisito a la ópera.

“Será un concierto con muchos matices y muy interesante de compartir con la familia y amigos. Nosotros estamos deseando que la gente nos acompañe como lo viene haciendo y compartir entre todos un domingo de música”, afirmó Pablo Grosman, concertino de Camerata y uno de sus ideólogos allá por el 2005.

Temas
Seguí leyendo

"Belén" representará a Argentina en los Premios Oscar y Goya

Este niño se convirtió en uno de los hombres más famosos del país

Los objetos de lujo que Pampita logró recuperar tras el robo

El magistral guitarrista Mark Tonelli compartirá su música y conocimientos en San Juan

Allanamiento y nueve detenidos por el robo a la casa de Pampita

Falleció Claudia Cardinale, ícono eterno del cine europeo y de Hollywood

BBC trío lanzó su primer trabajo audiovisual

Una por una, cuáles son las cuatro películas argentinas que optan a competir en los Oscar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una ex participante de gran hermano protagonizo una escandalosa pelea en plena calle: el video
Escándalo

Una ex participante de Gran Hermano protagonizó una escandalosa pelea en plena calle: el video

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

La empleada del Registro Civil y los Navarro, los principales sospechosos.
Registro Civil de Pocito

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres
Polémica

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres

Te Puede Interesar

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar
Lo último

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta
Ciclismo

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito
Siniestro vial

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito