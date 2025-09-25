jueves 25 de septiembre 2025

Una ex participante de Gran Hermano protagonizó una escandalosa pelea en plena calle: el video

El video, que fue grabado por un vecino, se viralizó en redes y generó debate. Mirá las imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un nuevo episodio con una exparticipante de Gran Hermano 2022 se volvió tendencia en redes sociales. Se trata de Camila Lattanzio, quien fue filmada mientras discutía fuertemente con su hermana gemela, Florencia, en plena vía pública. El video fue grabado por un vecino y difundido en el programa LAM (América TV), donde se lo analizó en detalle.

En las imágenes se observan gritos, empujones y un forcejeo por las llaves de un auto, lo que generó gran repercusión entre los seguidores del reality. Según contaron en el ciclo de Ángel de Brito, todo habría comenzado cuando Camila quiso que Florencia la llevara con una valija hasta la casa de su novio, pero ella se negó. A partir de allí se desencadenó la discusión.

El periodista Pepe Ochoa relató en LAM que, antes de lo registrado en el video, ya había un momento de tensión dentro del auto: “Florencia estaba manejando, Camila de acompañante y la vecina que filmó escuchó que se estaban peleando a los gritos”, señaló.

La versión de Camila y Florencia Lattanzio

Tras la viralización del episodio, ambas hermanas decidieron grabar un clip para aclarar la situación y restarle dramatismo. “Con Flor convivimos 24 horas. Somos gemelas, hacemos todo juntas y a veces discutimos. Quienes nos conocen saben que tenemos peleas exprés y a la media hora ya estamos bien”, explicó Camila.

Florencia, por su parte, coincidió en que la relación siempre fue intensa: “Somos así, nos peleamos y después nos amigamos. No hay mucho más que decir”.

Camila cerró la explicación con un mensaje conciliador: “No es para tanto, chicos. Vivimos juntas y estas cosas pasan”.

El video continúa circulando en plataformas y generó comentarios divididos: mientras algunos usuarios lo interpretaron como una simple pelea entre hermanas, otros cuestionaron la escena por haberse dado en la calle y con forcejeos.

Por el momento, todo quedó en una anécdota viral y en la aclaración pública de las protagonistas.

