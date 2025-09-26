viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tentadora propuesta

Postcasete vuelve a la Sala Auditorium del TB a presentar su 'Unplugged'

Con más de 10 artistas en escena la banda sanjuanina fusiona el funk, el pop y la música disco en un show memorable en la Sala Auditórium del TB. Los detalles

Por Redacción Tiempo de San Juan
Poscasete regresa a la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario con un unplugged imperdible.

Poscasete regresa a la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario con un unplugged imperdible.

Tras su primera presentación a sala llena en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, Postcasete redobla la apuesta con la impronta original que los caracteriza. Este próximo viernes 3 de octubre, a las 22:00 hs, la banda sanjuanina presenta un concierto acústico imperdible inspirado en los históricos MTV Unplugged.

Lee además
una pelicula argentina gano el premio del publico en el festival de biarritz video
Cine Argentino

Una película argentina ganó el premio del público en el Festival de Biarritz
andrea del boca fue absuelta en el juicio por la novela mama corazon: empieza mi nueva vida
Causa judicial

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón: "Empieza mi nueva vida"

Con una nueva estética sonora y visual, la banda compuesta por Juan Guerra (voz y teclado), Sebastián Arnaez (guitarra y coros), Fabricio Norte (bajo) y Lucas Rico (batería y coros), apuesta por un formato acústico para reversionar las canciones de su primer EP “Tres Partes” y adelantar su próximo material.

Postcasete, la banda emergente más fresca de la escena sanjuanina, expande sus horizontes en un espectáculo único

El “Unplugged” de Postcasete promete ser una puesta escénica única, evocando el formato acústico más famoso del mundo. En este caso, con una impronta que fortalece la escena musical local, de producción 100% sanjuanina. Contarán con invitados de lujo: en percusión los acompañará Martin Castro Meglioli, en coros Florencia Porcel y Luciana Álvarez Arce. Además, habrá un cuarteto de cuerdas integrado por Rosabell Mederos, Carolina Pedrozo, Germán Yanes y Gabriel Meyer, junto a un equipo técnico de primer nivel.

Hay una entrada única de $10.000, disponible en tuentrada.com, o en boletería del TB con descuentos exclusivos (lunes a viernes de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h, y sábados de 9:30 a 14:00 hs).

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

Te volviste fan de "El verano en qué me enamoré" y no sabes qué ver: 5 series imperdibles para seguir en el 'mood'

Cruzando el Charco viene a San Juan: todo sobre el show y la despedida de su tour Esencia

Camerata San Juan le canta al sol a través de 12 voces

Una ex participante de Gran Hermano protagonizó una escandalosa pelea en plena calle: el video

"Belén" representará a Argentina en los Premios Oscar y Goya

Este niño se convirtió en uno de los hombres más famosos del país

Los objetos de lujo que Pampita logró recuperar tras el robo

El magistral guitarrista Mark Tonelli compartirá su música y conocimientos en San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram
Horror

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

El viento será protagonista durante todo este jueves.
Clima

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Te Puede Interesar

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: La tragedia fue para los dos
Debate

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: "La tragedia fue para los dos"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en el fin del mundo
Historia

El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en "el fin del mundo"

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Qué pasa con las clases en San Juan este viernes, ante el alerta de viento.
¡Atención!

Ante el alerta por viento, qué pasa con las clases esta tarde en San Juan

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo