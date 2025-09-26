Postcasete vuelve a la Sala Auditorium del TB a presentar su 'Unplugged'

Poscasete regresa a la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario con un unplugged imperdible.

Tras su primera presentación a sala llena en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, Postcasete redobla la apuesta con la impronta original que los caracteriza. Este próximo viernes 3 de octubre, a las 22:00 hs , la banda sanjuanina presenta un concierto acústico imperdible inspirado en los históricos MTV Unplugged .

Con una nueva estética sonora y visual, la banda compuesta por Juan Guerra (voz y teclado), Sebastián Arnaez (guitarra y coros), Fabricio Norte (bajo) y Lucas Rico (batería y coros), apuesta por un formato acústico para reversionar las canciones de su primer EP “Tres Partes” y adelantar su próximo material.

Postcasete, la banda emergente más fresca de la escena sanjuanina, expande sus horizontes en un espectáculo único

El “Unplugged” de Postcasete promete ser una puesta escénica única, evocando el formato acústico más famoso del mundo. En este caso, con una impronta que fortalece la escena musical local, de producción 100% sanjuanina. Contarán con invitados de lujo: en percusión los acompañará Martin Castro Meglioli, en coros Florencia Porcel y Luciana Álvarez Arce. Además, habrá un cuarteto de cuerdas integrado por Rosabell Mederos, Carolina Pedrozo, Germán Yanes y Gabriel Meyer, junto a un equipo técnico de primer nivel.

Hay una entrada única de $10.000, disponible en tuentrada.com, o en boletería del TB con descuentos exclusivos (lunes a viernes de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h, y sábados de 9:30 a 14:00 hs).

