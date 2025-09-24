jueves 25 de septiembre 2025

Cine

"Belén" representará a Argentina en los Premios Oscar y Goya

La película dirigida por Dolores Fonzi fue seleccionada por la Academia de Cine Argentino como la candidata nacional en la categoría de mejor película internacional, buscando llevar el talento local a la escena global.

Por Redacción Tiempo de San Juan
belén

La Academia de Cine Argentino anunció este miércoles que la película “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi, será la representante nacional en la carrera por los Premios Oscar y los Premios Goya. La noticia fue comunicada desde la Casa de la Cultura por la emblemática actriz Graciela Borges, quien ofició como portavoz del anuncio, ante la presencia de medios, entre ellos minutouno.com.

Con esta decisión, el cine argentino refuerza su presencia en la temporada de premiaciones internacionales, apostando a visibilizar historias locales en escenarios globales. Ahora, solo resta que las academias de Hollywood y España determinen si la cinta logrará una nominación formal.

La selección de “Belén” se dio en el marco de una lista que reflejó la diversidad y creatividad de la industria nacional. Otros títulos que competían por la distinción incluían “Gatillero”, “Homo Argentum”, “La mujer de la fila” y “Algo viejo, algo nuevo y algo prestado”, películas que abarcan desde el drama histórico hasta propuestas de autor más arriesgadas.

“Belén” destaca por su enfoque social y su trasfondo histórico, mientras que el resto de las candidatas exploran distintos géneros y estilos narrativos, ofreciendo un panorama amplio de la cinematografía argentina actual. La inclusión de relatos que analizan la condición humana, como “La mujer de la fila” y “Algo viejo, algo nuevo y algo prestado”, evidencia el compromiso del cine local con historias que conectan con el público tanto nacional como internacional.

Con esta nominación, Argentina da un paso más en la consolidación de su cine en la escena mundial, mostrando la calidad, la diversidad y la fuerza de sus producciones.

