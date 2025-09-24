Este niño se convirtió en uno de los hombres más famosos del país

El chico de la foto creció y se convirtió en uno de los famosos más importantes a nivel mediático. Marcelo Tinelli no siempre fue el hombre que ilumina las noches de millones de argentinos frente a la televisión. Su historia comienza en 1971, en Bolívar, donde con apenas 10 años ya enfrentaba las dificultades de una infancia marcada por la enfermedad de su padre y los desafíos familiares.

“Mi papá tenía cirrosis y no se la habían detectado a tiempo. Mi mamá también lidiaba con la depresión”, confesó Tinelli, quien recuerda aquellas noches con una mezcla de dolor y nostalgia. Aun así, fue en esos momentos difíciles donde comenzó a formarse su resiliencia, que años más tarde lo llevaría a conquistar el rating de la televisión argentina.

La ciudad de Bolívar mantiene vivo su legado a través de la Maratón Dino Hugo Tinelli, organizada desde 1998 por su hijo, un homenaje que recorre los lugares de su infancia. Marcelo reconoce que su carrera, marcada por programas nocturnos como ShowMatch, tiene raíces en esas largas noches solitarias que vivió de niño. “Creo que alegrar la noche de los demás tiene que ver con aquellas noches que a mí me costaban tanto”, reflexiona.

famoso conductor marcelo tinelli

Tras la muerte de su padre, la familia se instaló definitivamente en Buenos Aires, donde Tinelli construyó su camino hacia la fama y se convirtió en uno de los hombres más influyentes de la televisión argentina. Hoy, casi 50 años después, recuerda su infancia con madurez y gratitud, consciente de que su historia personal moldeó al icónico conductor que millones admiran.