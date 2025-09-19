Así se ven los famosos argentinos en sus fotos del DNI: sin filtros ni Photoshop

Si pensabas que los famosos argentinos siempre lucen impecables, las fotos de su Documento Nacional de Identidad (DNI) te harán cambiar de opinión. Este pequeño trámite, obligatorio para todos los argentinos, no distingue entre estrellas y ciudadanos comunes: frente a la cámara del registro civil, no hay espacio para filtros , Photoshop ni maquilladores.

El resultado suele ser sorprendentemente real: expresiones serias, cabellos desordenados y gestos congelados que muestran a las celebridades tal como son, lejos de la perfección que proyectan en televisión o redes sociales.

El interés por estas imágenes no es nuevo. En 2015, la cuenta de Twitter @LaFotoDelDNI se volvió viral al recopilar los retratos 4x4 de distintas figuras del espectáculo. Algunos famosos se lo tomaron con humor, mientras que otros mostraron cierta incomodidad por la exposición.

Con las elecciones nacionales de 2025 en el horizonte, vuelve la curiosidad: ¿cuántos habrán renovado su DNI para borrar esa foto poco favorecedora y cuántos siguen arrastrando una versión “al natural” que preferirían olvidar?

Entre los retratos difundidos aparecen nombres como Marcelo Tinelli, Wanda Nara, Lali Espósito, Carmen Barbieri, Cris Morena, José María Listorti, Pablo Echarri, Nicolás Vázquez, Moria Casán, Luisana Lopilato, Peter Lanzani y Eugenia “La China” Suárez, entre muchos otros. También figuraron Carina Zampini, El Polaco, Paula Chaves, Ángel de Brito, Julián Serrano y Soledad Pastorutti, completando una lista extensa que revela el lado más humano de los famosos.

Algunas estrellas, sin embargo, decidieron tomarse la exposición con humor. El Chino Darín, por ejemplo, retuiteó su foto con un comentario irónico: “Ahora entiendo por qué siempre me para la Policía aeroportuaria...”.

Las fotos

