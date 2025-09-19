Jaime Muñoz y un homenaje a Sandro que lo catapultó a una nueva etapa en La Voz Argentina

El sanjuanino Jaime Muñoz volvió a destacarse en una nueva gala de La Voz Argentina, esta vez dejando su guitarra de lado para entregarse por completo a su voz. Con una emotiva interpretación de "Penumbras", el clásico de Sandro, logró emocionar al público y a los coachs, quienes no dudaron en darle una nueva oportunidad para continuar en el certamen.

La gala de este jueves marcó el inicio del primer "Tercer Round", una instancia en la que el equipo de Lali Espósito se enfrentó en un formato diferente: batallas en dúo, pero con decisiones mixtas. A diferencia de las etapas anteriores, en esta fase los participantes se presentaron en parejas y el destino de cada uno dependió tanto de su coach como de la evaluación de los demás jurados.

En su primera presentación de la noche, Jaime compartió escenario con Giuliana Piccioni para interpretar "Que nadie sepa mi sufrir". Aunque ambos mostraron química y entrega, fue Giuliana quien se llevó los elogios de Lali y el pase directo a la siguiente ronda. Para Jaime, la eliminación parecía inminente, pero la noche aún le guardaba una segunda oportunidad.

Los participantes que no fueron seleccionados por Lali tuvieron que presentarse en solitario ante el resto del jurado: Luck Ra, Miranda y Soledad. De los tres, solo dos serían rescatados. En ese momento clave, Jaime apostó fuerte y eligió un tema emblemático: "Penumbras". Su interpretación fue intensa, sentida y poderosa, al punto de arrancar una ovación cerrada de los presentes y emocionar a los jurados.

Finalmente, su riesgo tuvo recompensa. El sanjuanino fue el primero en ser anunciado como clasificado a la siguiente etapa, consolidándose como uno de los talentos más prometedores del equipo y como un favorito del público. Su paso por La Voz Argentina sigue firme, ahora con una nueva faceta artística que deja ver todo su potencial.

