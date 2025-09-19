viernes 19 de septiembre 2025

Deceso

Conmoción por el fallecimiento de un actor de "Grey's Anatomy": qué le sucedió

La noticia de la muerte del artista estadounidense, de 46 años, la brindó su publicista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Parte del elenco de Anatomía de Grey.

Parte del elenco de Anatomía de Grey.

La farándula de Hollywood se encuentra conmocionada por la noticia de la muerte del actor Brad Everett Young, quien falleció a los 46 años por el accidente de tránsito que sufrió el domingo pasado cuando iba conduciendo por una autopista a las afueras de Los Ángeles, y otro vehículo que circulaba en dirección contraria chocó contra él.

image

La información fue brindada por el publicista del artista, Paul Christensen, a The Hollywood Reporter, en la cual sostuvo que el deceso se produjo de forma instantánea. En tanto, el otro conductor sobrevivió y fue hospitalizado. "Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official", declaró su allegado.

El actor nació en la ciudad estadounidense de Danville, en julio de 1979, y se mudó a Los Ángeles después de graduarse de la universidad, y luego se desempeñó como escritor, fotógrafo y diseñador gráfico. Pero eso no fue todo, ya que participó en un episodio de la quinta temporada de Grey's Anatomy.

Young era una presencia habitual en las alfombras rojas como reputado fotógrafo periodístico especializado en el mundo de las estrellas y celebrities de Hollywood, y colaborador habitual de las cabeceras más importantes de Los Ángeles como THR, Variety, Vogue o Vanity Fair.

Su contacto con el mundo del espectáculo comenzó a finales de los años noventa, cuando empezó a interpretar pequeños papeles (la mayoría de las ocasiones, sin acreditar) en series de televisión como Popular, Felicity, Yo y el mundo, Sensación de vivir, Embrujadas o Anatomía de Grey.

También intervino en algunas películas como Los ángeles de Charlie (2000), Parque Jurásico III (2001), Austin Powers en Miembro de Oro (2002), Dicen por ahí... (2005), Te quiero, tío (2009) o la ganadora del Oscar The Artist (2011).

Finalmente, actores como Chris McKenna, de Hospital General, publicó en sus redes sociales un emotivo tributo de despedida compuesto por varios de los retratos que Everett Young había tomado de él hace tan solo unas semanas.

FUENTE: Crónica

