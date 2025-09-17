miércoles 17 de septiembre 2025

Shakira sumó una tercera fecha en Argentina: cuándo será y cómo comprar entradas

Tras agotar en pocas horas sus dos primeros recitales en el Estadio Vélez, Shakira confirmó una tercera fecha en Buenos Aires. Cómo comprar entradas.

Por María Morá
Shakira suma más fechas en Argentina

La cantante colombiana Shakira confirmó que regresará a la Argentina con una tercera fecha en el Estadio Vélez Sarsfield, después de que las entradas para sus shows del 8 y 9 de diciembre se agotaran en tiempo récord. Esta nueva presentación será el jueves 11 de diciembre de 2025, convirtiéndose en el cierre oficial de la etapa latinoamericana de su tour.

Shakira suma fechas en Argentina

La gira lleva el nombre de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Estoy Aquí” y marca uno de los regresos más esperados por el público argentino, que no la recibe en un escenario porteño desde hace años.

Fechas de Shakira en Buenos Aires

  • Lunes 8 de diciembre – Vélez (entradas agotadas)

  • Martes 9 de diciembre – Vélez (entradas agotadas)

  • Jueves 11 de diciembre – Vélez (nueva fecha disponible)

Con estos tres conciertos, Shakira se despide de Sudamérica antes de continuar su gira mundial, que también incluye paradas en Estados Unidos y Europa.

Venta de entradas: cómo y cuándo comprar

La productora anunció que las entradas para la nueva función estarán disponibles en dos etapas:

  • Preventa exclusiva: a partir del jueves 18 de septiembre a las 10:00 horas, solo para clientes Santander American Express y Visa. Esta instancia durará 48 horas o hasta agotar stock.

  • Venta general: una vez finalizada la preventa, se habilitará el acceso para todo el público, con todos los medios de pago disponibles.

Los tickets podrán adquirirse únicamente a través de la web oficial entradauno.com.

Expectativa por el regreso de Shakira

El furor que generó Shakira en Argentina quedó demostrado con la velocidad en que se agotaron los primeros dos shows. La artista mantiene una conexión histórica con el público local, que la acompañó desde sus primeros éxitos como Estoy Aquí y Ciega, Sordomuda, hasta sus más recientes colaboraciones como la BZRP Music Session #53 junto a Bizarrap.

Además de los clásicos, la cantante promete desplegar una puesta en escena de nivel internacional, con visuales de última generación, coreografías impactantes y un repaso por toda su carrera.

Shakira en Vélez 2025: todo lo que tenés que saber

  • Artista: Shakira

  • Tour: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Estoy Aquí

  • Ciudad: Buenos Aires, Argentina

  • Lugar: Estadio Vélez Sarsfield

  • Fechas confirmadas: 8, 9 y 11 de diciembre de 2025

  • Entradas: a través de entradauno.com

Con este anuncio, Shakira confirma que su paso por Buenos Aires será uno de los eventos musicales más importantes del año en Argentina, con tres funciones que prometen estadios repletos y miles de fanáticos coreando cada uno de sus clásicos.

