jueves 18 de septiembre 2025

Escándalo

Benjamín Vicuña explotó al enterarse de que la China Suárez escolarizó a sus hijos en Turquía

El actor chileno habría recibido la noticia a través de las redes sociales de su expareja, lo que podría abrir un nuevo capítulo legal en la disputa por la crianza de Magnolia y Amancio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
benjamin-vicuna-3

La polémica volvió a instalarse alrededor de Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña. La actriz sorprendió a sus seguidores al revelar que sus tres hijos —Rufina, Magnolia y Amancio— están asistiendo a clases en un colegio de Turquía desde hace dos semanas, donde, según contó, ya se encuentran “adaptadísimos”. La confesión no solo causó sorpresa entre sus fans, sino que también habría generado un fuerte malestar en el padre de los más chicos.

image

El periodista Guido Záffora informó en el programa A la Tarde (América) que Vicuña se enteró de esta decisión de la misma forma que el resto del público: a través de la publicación de su ex en Instagram. Según aseguró, el actor chileno “está que arde” porque el acuerdo inicial contemplaba que los niños tuvieran clases de apoyo mientras permanecieran fuera del país, y no una escolarización formal. Esta inesperada jugada, en palabras del panelista, “fue interpretada como una provocación”.

El enojo de Vicuña no solo tendría que ver con el cambio en la educación de los pequeños, sino también con el modo en que se enteró. De acuerdo con Záffora, el protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza analiza iniciar acciones legales, ya que considera que la actriz incumplió lo pactado. “Está furioso, no hay comunicación con La China y lo único claro es que esto recién empieza”, afirmó el periodista.

Mientras tanto, Wanda Nara también reaccionó a la noticia. Apenas la ex de Vicuña confirmó la escolarización de sus hijos en Estambul, la mediática compartió en Instagram fotos de sus cinco hijos disfrutando de un partido de River en el estadio Monumental. Las imágenes mostraron a toda la familia sonriente en un palco, como una manera de subrayar que, en su caso, sus niños continúan ligados a la vida cotidiana en la Argentina.

