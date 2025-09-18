jueves 18 de septiembre 2025

El desesperado pedido de Marcos Ginocchio en medio del complicado estado de salud de Thiago Medina

El exparticipante de Gran Hermano sigue internado en terapia intensiva tras un grave accidente en moto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, atraviesa un delicado estado de salud luego del accidente en moto que sufrió el viernes pasado en Moreno. Mientras sigue internado en terapia intensiva, familiares, amigos y seguidores se unieron en una cadena de oración para pedir por su recuperación.

Entre los mensajes de apoyo se destacó el de Marcos Ginocchio, ganador de la edición 2022 del reality, quien publicó en sus redes un sentido pedido. “Buen padre, buen hermano, buen amigo. Muchas fuerzas para Thiaguito. Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”, escribió junto a una foto de Thiago con sus hijas.

Parte médico y evolución de Thiago Medina

El último parte difundido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega informó que el joven presentó nuevos episodios febriles en las últimas horas. Los médicos realizarán una fibrobroncoscopia para evaluar su estado respiratorio y no descartan una intervención quirúrgica con el equipo de cirugía torácica de la Provincia de Buenos Aires en el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

image
Thiago Medina sigue internado

Thiago Medina sigue internado

Cadena de oración y apoyo económico

La familia de Medina convocó a una cadena de oración a las 21 horas, invitando a todos los que quieran sumarse. Su hermana, Camila, además pidió colaboración económica para poder costear los gastos de traslado al hospital, ya que la familia debe viajar diariamente para acompañarlo.

Un fuerte respaldo en redes sociales

Las palabras de Marcos Ginocchio fueron replicadas por cientos de usuarios y excompañeros de la casa más famosa del país, que se sumaron a la campaña para enviarle fuerzas a Thiago. Daniela Celis, madre de las mellizas que tuvo con él, también pidió a través de redes sociales que se intensifiquen las cadenas de oración para su pronta recuperación.

La situación de Medina mantiene en vilo a sus seguidores y al mundo del espectáculo, que esperan novedades sobre su evolución en los próximos días.

