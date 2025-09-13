sábado 13 de septiembre 2025

Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

El ex Gran Hermano, de 22 años, fue operado de urgencia. Le extirparon el bazo y tiene comprometido un pulmón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ex participante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina (22 años), atraviesa horas críticas después de sufrir un grave accidente en moto. El joven debió ser operado de urgencia: los médicos le extirparon el bazo y confirmaron que tiene comprometido un pulmón.

Aunque no hay imágenes del momento del siniestro, en las últimas horas trascendieron fotos del vehículo involucrado en el choque. Se trata de un Chevrolet Corsa que muestra una gran abolladura en el lateral trasero derecho, la zona contra la que impactó la moto que conducía Medina.

De acuerdo al informe policial, el automóvil era manejado por José Fernando Córdoba, de 40 años, quien quedó identificado en el acta de tránsito. Testigos señalaron que, por la violencia del impacto, Thiago salió despedido por encima del coche.

image
As&iacute; qued&oacute; el auto Chevrolet Corsa contra el que impact&oacute; Thiago Medina.

Así quedó el auto Chevrolet Corsa contra el que impactó Thiago Medina.

El parte médico de Thiago Medina tras el accidente

“Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno”, dice el comienzo del comunicado.

"El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado", continúa.

"Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica", concluye el comunicado emitido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Quién es Thiago Medina

Medina fue conocido por su historia de vida y origen humilde y, a principios del certamen Gran Hermano Argentina, fue uno de los favoritos del público. Su historia de amor junto a Daniela Celis fue una de las más destacadas.

El joven oriundo de González Catán resaltó entre los demás por su sencillez y su deseo de brindar un futuro mejor a su familia. Antes del reality trabajaba como recolector de residuos y en una verdulería. A los 18 años decidió entrar en el programa para ganar más dinero, mejorar su vivienda y emprender un negocio propio.

image

Al salir de Gran Hermano, Medina y Celis afianzaron su relación y en 2024 tuvieron a sus dos hijas, las gemelas Laia y Aimé. Mientras tanto, montó una verdulería en González Catán, aunque debió cerrarla por una serie de problemas personales. Más tarde, en mayo de 2025, anunció su separación.

