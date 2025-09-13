sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Judiciales

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa

En la sala estaba presente gran parte de la familia de Carolina Sastre y escuchaban con asombro lo que el letrado Alejandro Castán le solicitaba a la jueza. Es más, en un momento, el abogado expresó que estaban hablando y no lo dejaban exponer “una falta de respeto”, señaló. Mirá cada momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gestos
Lee además
el sujeto que protagonizo la doble tragedia en ruta 40 seguira preso
Siniestro fatal en Pocito

El sujeto que protagonizó la doble tragedia en Ruta 40 seguirá preso
Imagen ilustrativa.
Siniestro vial

Una motociclista atropelló a una joven que intentaba cruzar la ruta: las dos terminaron en el Hospital

Lo que llamó la atención de los presentes es lo que se dijo durante los argumentos para dejar preso o libre a Flores Condori, porque los planteos pasaron tanto a otro plano, que ya la audiencia se estaba desviando mucho. El mismo fiscal Adolfo Díaz de UFI Delitos Especiales le expresó a la magistrada que lo que se estaba diciendo no era del eje de la audiencia.

El asombro fue tal que, hasta la familia de Carolina Sastre, presente en la audiencia, estaba asombrada por lo que el abogado del acusado –Alejandro Castán- argumentaba para que su cliente recuperara la libertad. Dijo que su cliente es víctima de discriminación porque es de nacionalidad boliviana, habló de las políticas migratorias que tiene el Gobierno de turno y de los pasados, entre otras cosas.

La familia Sastre no lo podía creer y empezaron a hablar entre ellos. En un momento, el abogado paró su discurso y le pidió a la jueza que les llamara la atención para que se callen porque lo distraían. “¿Pueden hacer silencio?, me distraen. Es una falta de respeto”.

Mirá el momento de esta situación:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1966838443859698126&partner=&hide_thread=false

Después ocurrió otro momento impactante, donde la defensa comentó que su cliente es víctima de discriminación. “Todos los imputados que fueron imputados por homicidio culposo agravado por dos o más víctimas pudieron llegar a un acuerdo de juicio abreviado por 3 años de prisión condicional”, comenzó diciendo Castán y luego agregó: “La defensa entiende que hay discriminación en cuanto al señor Flores por ser de nacionalidad boliviana. Hay discriminación porque la ley es igual para todos, pero no es equitativa”.

Mirá el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1966838701297987862&partner=&hide_thread=false

Tras estas palabras, el fiscal de caso le pidió al abogado que diga quién había incurrido a ese delito para actuar de oficio ante una denuncia de tal magnitud. Luego, el letrado expresó que no estaba señalando a nadie y dijo que era por el “modo” en el que su cliente estaba siendo juzgado.

Entre algunos de los argumentos que fiscalía y querella pusieron en la mesa de porque Flores Condori debía seguir con prisión preventiva, es porque él tenía facilidad para salir del país e ingresar a Bolivia, de donde es oriundo. Según datos de Migraciones en el último tiempo tuvo muchos ingresos y egresos por lugares no oficiales. Ahí es donde el defensor empezó a hablar del Gobierno de turno y los anteriores y los gestos de los familiares dieron que hablar. Mirá:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1966839657024680234&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Le redujeron la pena al policía condenado por el abuso de una adolescente y quedó en libertad

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Condenaron a 6 años de cárcel a un electricista que se aprovechó que su amiga se alcoholizó y la violó

El choque entre una moto y una bicicleta en Rivadavia dejó a un niño de dos años en el hospital

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
Polémica en puerta

Le redujeron la pena al policía condenado por el abuso de una adolescente y quedó en libertad

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum
Transporte

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

El FestiJoven 2024.
Show

Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de gastos por adelantado
Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Te Puede Interesar

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa
Judiciales

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Expertos dicen que San Juan se enfrenta a una crisis hídrica sin precedentes y se debe mejorar la gestión del agua. 
Informe sobre el agua

San Juan y el desafío de la crisis hídrica: la advertencia de tres expertos

De piquetera a libertaria, la hija del líder de la Virgen de Fátima pasó a La Libertad Avanza
Movimientos

De "piquetera" a libertaria, la hija del líder de la Virgen de Fátima pasó a La Libertad Avanza

Hilario, cuna de las vides más antiguas de Calingasta: casi 100 años de historia contada por sus protagonistas
Patrimonio nuestro

Hilario, cuna de las vides más antiguas de Calingasta: casi 100 años de historia contada por sus protagonistas

Imagen ilustrativa.
Siniestro vial

Una motociclista atropelló a una joven que intentaba cruzar la ruta: las dos terminaron en el Hospital