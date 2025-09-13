Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía.

Parecía un careo, pero no lo era. El delivery de Pedidos Ya y el policía que protagonizaron la violenta pelea el pasado 11 de septiembre en Capital , estuvieron sentados frente a frente este sábado. Ni se miraron o trataron de no cruzarse las miradas. Además, ninguno quiso hablar sobre la causa . Todo fue silencio, de igual manera quedaron imputados por amenazas agravadas y recuperaron la libertad tras 48 horas.

En Capital Aseguran que el policía involucrado en un incidente con un delivery tiene antecedentes por amenazas

Hablamos de la causa de Mathías Maximiliano Tobares alias “Coco”, de 37 años de profesión delivery de Pedidos Ya y ex músico de la banda cuartetera de Omega. Y del sargento de la Policía de San Juan -con 25 años de servicio- identificado como Marcelo Andrés Nievas (52). Ambos fueron puestos a disposición de la jueza de Garantías Flavia Allende este sábado en la mañana luego del hecho que protagonizaron el jueves feriado provincial.

Desde la fiscalía expresaron que alrededor de las 16:40 horas hubo un choque por razones que se tratan de establecer por lateral de Circunvalación antes de Scalabrini Ortiz en Capital, a pocos metros del Paseo San Juan. El conductor de la moto de Pedidos Ya y el policía que iba en un Citroën Picasso chocaron y tuvieron una acalorada discusión.

Luego Tobares sacó un cuchillo del interior de la bolsa donde lleva los envíos y Nievas va a su auto, saca su arma reglamentaria, lo apunta y ejecuta un disparo hacia un cantero en tono amenazante. Cabe destacar que esa vaina servida fue hallada donde el policía dijo que disparó.

Ambos son víctima y victimario porque los dos se denunciaron en UFI Genérica por lo que ocurrió. Por tal razón la fiscalía a cargo de Alejandro Mattar, Roxana Riveros y Andrea Faraudo solicitaron que la investigación sea por el plazo de 6 meses para determinar en qué circunstancias ocurrió este hecho. De igual manera, ambos al radicar la denuncia tuvieron muchas similitudes.

Sus abogadas defensoras, Sandra Leveque por Tobares e Ivana Salar por Nievas, negaron los hechos y expresaron que se investigue a fondo para saber qué culpa recae sobre cada uno. Ambos quedaron libres, la jueza los dejó libres, pero deberán someterse al proceso y no obstaculizar la investigación, presentarse cada 45 días en su comisaría más cercana y no cometer actos turrbatorios, es decir, que no deben molestarse.