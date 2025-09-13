Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Parecía un careo, pero no lo era. El delivery de Pedidos Ya y el policía que protagonizaron la violenta pelea el pasado 11 de septiembre en Capital, estuvieron sentados frente a frente este sábado. Ni se miraron o trataron de no cruzarse las miradas. Además, ninguno quiso hablar sobre la causa. Todo fue silencio, de igual manera quedaron imputados por amenazas agravadas y recuperaron la libertad tras 48 horas.
WhatsApp Image 2025-09-13 at 10.58.47
Hablamos de la causa de Mathías Maximiliano Tobares alias “Coco”, de 37 años de profesión delivery de Pedidos Ya y ex músico de la banda cuartetera de Omega. Y del sargento de la Policía de San Juan -con 25 años de servicio- identificado como Marcelo Andrés Nievas (52). Ambos fueron puestos a disposición de la jueza de Garantías Flavia Allende este sábado en la mañana luego del hecho que protagonizaron el jueves feriado provincial.
WhatsApp Image 2025-09-13 at 10.58.46
Desde la fiscalía expresaron que alrededor de las 16:40 horas hubo un choque por razones que se tratan de establecer por lateral de Circunvalación antes de Scalabrini Ortiz en Capital, a pocos metros del Paseo San Juan. El conductor de la moto de Pedidos Ya y el policía que iba en un Citroën Picasso chocaron y tuvieron una acalorada discusión.
WhatsApp Image 2025-09-13 at 10.58.48
Luego Tobares sacó un cuchillo del interior de la bolsa donde lleva los envíos y Nievas va a su auto, saca su arma reglamentaria, lo apunta y ejecuta un disparo hacia un cantero en tono amenazante. Cabe destacar que esa vaina servida fue hallada donde el policía dijo que disparó.
Ambos son víctima y victimario porque los dos se denunciaron en UFI Genérica por lo que ocurrió. Por tal razón la fiscalía a cargo de Alejandro Mattar, Roxana Riveros y Andrea Faraudo solicitaron que la investigación sea por el plazo de 6 meses para determinar en qué circunstancias ocurrió este hecho. De igual manera, ambos al radicar la denuncia tuvieron muchas similitudes.
WhatsApp Image 2025-09-13 at 10.58.49
Sus abogadas defensoras, Sandra Leveque por Tobares e Ivana Salar por Nievas, negaron los hechos y expresaron que se investigue a fondo para saber qué culpa recae sobre cada uno. Ambos quedaron libres, la jueza los dejó libres, pero deberán someterse al proceso y no obstaculizar la investigación, presentarse cada 45 días en su comisaría más cercana y no cometer actos turrbatorios, es decir, que no deben molestarse.