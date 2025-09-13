sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Los dos fueron quedaron en puntos diferentes de la sala. Se les imputó el delito de amenazas agravadas y quedaron en libertad tras estar casi dos días tras las rejas.

Por Pablo Mendoza
Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía.&nbsp;

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 

Lee además
un policia sanjuanino discutio con un delivery y le disparo con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Imágenes sobre el incidente que circularon en las redes.
En Capital

Aseguran que el policía involucrado en un incidente con un delivery tiene antecedentes por amenazas
WhatsApp Image 2025-09-13 at 10.58.47

Hablamos de la causa de Mathías Maximiliano Tobares alias “Coco”, de 37 años de profesión delivery de Pedidos Ya y ex músico de la banda cuartetera de Omega. Y del sargento de la Policía de San Juan -con 25 años de servicio- identificado como Marcelo Andrés Nievas (52). Ambos fueron puestos a disposición de la jueza de Garantías Flavia Allende este sábado en la mañana luego del hecho que protagonizaron el jueves feriado provincial.

WhatsApp Image 2025-09-13 at 10.58.46

Desde la fiscalía expresaron que alrededor de las 16:40 horas hubo un choque por razones que se tratan de establecer por lateral de Circunvalación antes de Scalabrini Ortiz en Capital, a pocos metros del Paseo San Juan. El conductor de la moto de Pedidos Ya y el policía que iba en un Citroën Picasso chocaron y tuvieron una acalorada discusión.

WhatsApp Image 2025-09-13 at 10.58.48

Luego Tobares sacó un cuchillo del interior de la bolsa donde lleva los envíos y Nievas va a su auto, saca su arma reglamentaria, lo apunta y ejecuta un disparo hacia un cantero en tono amenazante. Cabe destacar que esa vaina servida fue hallada donde el policía dijo que disparó.

Ambos son víctima y victimario porque los dos se denunciaron en UFI Genérica por lo que ocurrió. Por tal razón la fiscalía a cargo de Alejandro Mattar, Roxana Riveros y Andrea Faraudo solicitaron que la investigación sea por el plazo de 6 meses para determinar en qué circunstancias ocurrió este hecho. De igual manera, ambos al radicar la denuncia tuvieron muchas similitudes.

WhatsApp Image 2025-09-13 at 10.58.49

Sus abogadas defensoras, Sandra Leveque por Tobares e Ivana Salar por Nievas, negaron los hechos y expresaron que se investigue a fondo para saber qué culpa recae sobre cada uno. Ambos quedaron libres, la jueza los dejó libres, pero deberán someterse al proceso y no obstaculizar la investigación, presentarse cada 45 días en su comisaría más cercana y no cometer actos turrbatorios, es decir, que no deben molestarse.

Temas
Seguí leyendo

Le redujeron la pena al policía condenado por el abuso de una adolescente y quedó en libertad

Liberaron al policía que conducía el patrullero que provocó la tragedia en Rivadavia

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Recuperan una moto robada en Pocito: tenía pedido de secuestro desde principio de mes

Secuestraron armas de fuego en un operativo judicial en San Martín

Un sanjuanino entregó voluntariamente un jabalí que tenía en el fondo de su casa

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa

Una motociclista atropelló a una joven que intentaba cruzar la ruta: las dos terminaron en el Hospital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
videos: la familia de carolina sastre, victima de la tragedia en ruta 40, sorprendida por los insolitos dichos de la defensa
Judiciales

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum
Transporte

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de gastos por adelantado
Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena
En Flagrancia

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia
Historias

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

Te Puede Interesar

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular

Por David Cortez Vega
Foto: Albardón Noticias. 
Conmoción

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología
Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología