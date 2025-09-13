Recuperan una moto robada en Pocito: tenía pedido de secuestro desde principio de mes

El Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, procedió al secuestro de una moto Motomel S2 150cc, de color violeta, que registraba un pedido de secuestro activo por robo.

El pedido había sido emitido por la Comisaría 7° el pasado 2 de septiembre, y el rodado fue hallado en calle Independencia, entre Libertad y Gobernador Rojas, en Pocito.

Por disposición del fiscal Dr. Juan Manuel Gálvez, de la UFI Delitos Contra la Propiedad, se ordenó el secuestro inmediato del vehículo, mientras que el poseedor quedó vinculado a la causa, aunque no fue detenido.

La moto quedó a disposición de la Justicia para continuar con la investigación y establecer si hay otros involucrados en el hecho.