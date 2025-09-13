Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Lo que parecía una mañana tranquila en la plaza departamental de Albardón, terminó en tragedia este sábado, pasadas las 11:30, cuando una mujer se descompensó repentinamente junto a una de las fuentes del espacio público.

Testigos relataron que varios vecinos intentaron asistirla de inmediato, y minutos después llegaron dos mujeres policías, quienes comenzaron a realizarle maniobras de RCP durante más de 10 minutos. Luego arribó personal médico de emergencias, que continuó con las tareas de reanimación.

Lamentablemente, la mujer no logró recuperarse y falleció en el lugar. Fuentes oficiales confirmaron que se trataba de Soria Selva Margarita, una mujer de 71 años, que vivía en la zona de Campo Afuera.

Durante el operativo, el tránsito fue parcialmente interrumpido en los alrededores de la plaza mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales correspondientes.