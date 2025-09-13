sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Allanamiento

Secuestraron armas de fuego en un operativo judicial en San Martín

La División Rural, junto a la Brigada Rural y la UFI Genérica, allanaron una vivienda y encontraron una escopeta, vainas servidas y un rifle PCP. El dueño quedó vinculado a la causa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la mañana de este sábado, personal de la División Rural y la Brigada Rural, con intervención de la UFI Genérica, llevó adelante un procedimiento judicial en el Departamento San Martín, que culminó con el secuestro de varias armas de fuego.

Lee además
cuatro allanamientos positivos en chimbas tras robo en el casa 2000 del patio alvear
Operativo policial

Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear
en varios allanamientos recuperaron autos y motos robadas en distintos puntos de san juan
Operativos

En varios allanamientos recuperaron autos y motos robadas en distintos puntos de San Juan

Durante el operativo, realizado en el marco de un mandato judicial, se incautó una escopeta calibre 16, seis vainas servidas del mismo calibre y un arma de aire comprimido PCP calibre 22, con formato similar a una escopeta.

El propietario del inmueble, identificado como Jesús Emanuel Lozada González, de 33 años, quedó a disposición de la Justicia y vinculado a las actuaciones investigativas. Las armas fueron remitidas para su peritaje y análisis, con el objetivo de determinar su procedencia y si tienen alguna conexión con hechos delictivos.

Temas
Seguí leyendo

San Martín organiza la Carrera 6K en el marco del Mes Aniversario

Un vecino frustró un robo y ayudó a detener al ladrón en San Ceferino

¿Qué pasaría si Mbappé jugara en San Martín? El video sobre un juego que es viral

San Martín inauguró el Playón Polideportivo "José Máximo Cabrera"

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Recuperan una moto robada en Pocito: tenía pedido de secuestro desde principio de mes

Un sanjuanino entregó voluntariamente un jabalí que tenía en el fondo de su casa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum
Transporte

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de gastos por adelantado
Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena
En Flagrancia

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia
Historias

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

Te Puede Interesar

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular

Por David Cortez Vega
Foto: Albardón Noticias. 
Conmoción

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología
Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología