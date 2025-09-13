Secuestraron armas de fuego en un operativo judicial en San Martín

En la mañana de este sábado, personal de la División Rural y la Brigada Rural, con intervención de la UFI Genérica, llevó adelante un procedimiento judicial en el Departamento San Martín, que culminó con el secuestro de varias armas de fuego.

Durante el operativo, realizado en el marco de un mandato judicial, se incautó una escopeta calibre 16, seis vainas servidas del mismo calibre y un arma de aire comprimido PCP calibre 22, con formato similar a una escopeta.

El propietario del inmueble, identificado como Jesús Emanuel Lozada González, de 33 años, quedó a disposición de la Justicia y vinculado a las actuaciones investigativas. Las armas fueron remitidas para su peritaje y análisis, con el objetivo de determinar su procedencia y si tienen alguna conexión con hechos delictivos.

