En pleno centro sanjuanino: perdió el control del auto y chocó con una camioneta estacionada

Un accidente de tránsito se registró este sábado a las 4:25 de la madrugada, en calle San Luis, entre Tucumán y Av. Rioja, en pleno centro capitalino. Según informó la Comisaría 2°, un Peugeot 208 que circulaba de este a oeste perdió el dominio, impactó contra el cordón de la vereda norte y luego contra una camioneta Nissan Frontier que estaba estacionada.

Al llegar el personal policial, se encontraba en el lugar el Sr. Jorge Laciar, quien manifestó que la conductora era su sobrina de 22 años, quien viajaba junto a una amiga. Ambas se retiraron antes de que llegara la policía, aparentemente sin lesiones de gravedad.

Laciar aseguró que su sobrina fue a una clínica privada para ser atendida, pero se negó a brindar información sobre el centro médico o el domicilio de la joven. Hasta el momento, no se descartan lesiones leves y el caso sigue bajo investigación.

