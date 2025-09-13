sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Accidente

En pleno centro sanjuanino: perdió el control del auto y chocó con una camioneta estacionada

El hecho ocurrió en la madrugada. La conductora de 22 años se retiró del lugar y fue atendida en una clínica privada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fran barber (1)

Un accidente de tránsito se registró este sábado a las 4:25 de la madrugada, en calle San Luis, entre Tucumán y Av. Rioja, en pleno centro capitalino. Según informó la Comisaría 2°, un Peugeot 208 que circulaba de este a oeste perdió el dominio, impactó contra el cordón de la vereda norte y luego contra una camioneta Nissan Frontier que estaba estacionada.

Lee además
Un choque ocurrido en una esquina de Rawson dejó a una mujer hospitalizada.
En Rawson

Una motociclista impactó contra un auto y terminó en el hospital
Al registrar un auto en cualquier Registro del Automotor se podrá pagar al mismo tiempo la patente en el lugar. 
Novedad

Ahora será más fácil pagar el impuesto al registrar un auto en San Juan

Al llegar el personal policial, se encontraba en el lugar el Sr. Jorge Laciar, quien manifestó que la conductora era su sobrina de 22 años, quien viajaba junto a una amiga. Ambas se retiraron antes de que llegara la policía, aparentemente sin lesiones de gravedad.

Laciar aseguró que su sobrina fue a una clínica privada para ser atendida, pero se negó a brindar información sobre el centro médico o el domicilio de la joven. Hasta el momento, no se descartan lesiones leves y el caso sigue bajo investigación.

Temas
Seguí leyendo

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Recuperan una moto robada en Pocito: tenía pedido de secuestro desde principio de mes

Secuestraron armas de fuego en un operativo judicial en San Martín

Un sanjuanino entregó voluntariamente un jabalí que tenía en el fondo de su casa

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa

Una motociclista atropelló a una joven que intentaba cruzar la ruta: las dos terminaron en el Hospital

Le redujeron la pena al policía condenado por el abuso de una adolescente y quedó en libertad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena
En Flagrancia

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia
Historias

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

Te Puede Interesar

La supervisión del estado de la obra de la Escuela de Música de la UNSJ, por parte de las autoridades universitarias. 
Optimismo

¿Será la vencida?: En la UNSJ aseguran que ya licitan la Escuela de Música y podría estar terminada en 2026

Por Miriam Walter
Vasos con agua: la curiosa costumbre para honrar a los muertos en un cementerio sanjuanino video
Postales de tradición y fe

Vasos con agua: la curiosa costumbre para honrar a los muertos en un cementerio sanjuanino

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular

Foto: Albardón Noticias. 
Conmoción

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan