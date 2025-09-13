Un sanjuanino entregó voluntariamente un jabalí que tenía en el fondo de su casa

Durante la mañana del viernes, la Unidad Rural N°4 se hizo presente en un domicilio de Cochagual, en Sarmiento, tras recibir información sobre la presencia de un animal silvestre en cautiverio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un jabalí, especie considerada autóctona y potencialmente peligrosa. El propietario de la vivienda, un hombre de 30 años, autorizó el ingreso del personal policial y expresó su voluntad de entregar el animal de forma voluntaria, luego de ser informado sobre los riesgos de mantenerlo en su casa.

Finalmente, el jabalí fue trasladado al Parque Faunístico, donde recibirá el cuidado adecuado por parte de especialistas.

Desde la fuerza policial recordaron la importancia de no tener fauna silvestre en cautiverio, tanto por cuestiones legales como de seguridad.