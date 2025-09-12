viernes 12 de septiembre 2025

Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Ocurrió en la intersección de las calles Urquiza y Comandante Cabot. Un joven con tatuajes de lágrima y araña lo amenazó con un cuchillo y le robó el celular y un paquete.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

La Policía busca a un asaltante con rasgos particulares: una lágrima tatuada en una mejilla y una araña en el cuello. Según la denuncia, el delincuente protagonizó un violento robo contra un repartidor que trabaja con la app Uber: lo sorprendió cuando se detuvo frente a un semáforo en Rawson, le apoyó en el cuello un cuchillo tipo carnicero y le quitó un paquete y el teléfono.

De acuerdo con el parte, el hecho se produjo el martes 9 de septiembre por la tarde y tuvo como víctima a un motociclista de apellido Rojo, de 27 años. El trabajador había comenzado su jornada alrededor de las 13 y a las 15 tomó un envío en Ameghino y Mitre, en Capital, para llevar un paquete a un domicilio del barrio Itatí, en Rawson.

En el trayecto, al detenerse en el cruce de Urquiza y Cabot, fue abordado por el ladrón, que blandió un cuchillo de grandes dimensiones y le exigió el paquete y el celular. El repartidor alcanzó a golpearlo con el casco en un intento por zafarse, pero el atacante tomó el botín y huyó.

Intervino personal de la Comisaría 28ª. Por directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, se dispuso la toma de denuncia, la inspección ocular, el croquis del lugar y el relevamiento de cámaras públicas y privadas en la zona. La investigación se centra en identificar al sospechoso a partir de sus señas particulares; también se entrevistó a frentistas y comercios para ubicar registros fílmicos que permitan dar con el autor.

