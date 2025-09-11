Un delincuente asaltó a varias personas que había en un hotel alojamiento de Pocito

En las primeras horas de este jueves se registró un violento asalto en un hotel alojamiento de Pocito, ubicado sobre calle Vidart, que funciona bajo el nombre “Otelo”.

Según informó la policía, el administrador del lugar relató que mientras cumplía funciones en la oficina de administración sonó la alarma de seguridad. Minutos después, un hombre ingresó al espacio exhibiendo un arma de fuego tipo revólver.

El delincuente lo amenazó y le exigió sus pertenencias, logrando sustraerle un teléfono celular Xiaomi , para luego escapar rápidamente. Todo quedó registrado en el sistema de cámaras de seguridad. En las imágenes sí se observa a la víctima junto a un compañero forcejeando con el agresor.

Además, al revisar las cámaras externas, se logró constatar la presencia de un segundo sujeto en el portón de ingreso del hotel, quien intentó abrir el portón corredizo, pero desistió cuando se activó la alarma. Ambos delincuentes escaparon del lugar.

En el sitio intervino personal de la Subcomisaría Ansilta, quienes recibieron la denuncia formal. Como parte del relevamiento, los efectivos verificaron otras cámaras de la zona. Actualmente, la policía trabaja en la identificación de los autores del hecho y en la búsqueda de los responsables del violento asalto.