viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Flagrancia

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

Tras el allanamiento en su restobar, Rodrigo García Manzano quedó detenido y, a través de su defensa, acordó la suspensión de juicio a prueba por la que hará tareas comunitarias y donará $1.500.00. Ahora, deberá afrontar la sospecha por estafa y la tenencia de drogas, aunque sostienen que para ello cuenta con los permisos legales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
2739d73f-7cdc-40e7-b87f-cc6b4fff96bc
9834f13a-0fae-4a65-8783-cdf31a70737b
509bfea5-fec8-45ae-8b21-5c32f8b4ac55
6ee5e9b2-06b2-44b6-ac1d-99831a21a66e

Luego de haber quedado detenido por tenencia ilegítima de arma de fuego, el empresario que fue allanado en su restobar de Rawson se presentó en Flagrancia y su defensa acordó con la fiscalía la suspensión de juicio a prueba, por lo que zafó de una condena. Se trata de Rodrigo García Manzano, quien se comprometió a realizar tareas comunitarias y a ofrecer una reparación simbólica de $1.500.000.

Lee además
allanaron un reconocido restobar de rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
la defensa del medico acusado por la muerte de julieta vinales sostuvo la inocencia con su perito de parte
Mala praxis

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte

El imputado por la justicia exprés resultó en aprietos el miércoles por la noche cuando personal policial, que requisaba su local gastronómico por una causa que lo investiga por estafa, se encontró con el arma calibre 32 cargada con cuatro balas. Por este motivo y porque no pudo exhibir la documentación correspondiente de la misma, fue llevado tras las rejas.

9834f13a-0fae-4a65-8783-cdf31a70737b

Este viernes, el fiscal Fernando Bonomo sostuvo la acusación por la tenencia del arma de uso civil sin la debida autorización legal acordó el castigo de probation con el abogado Wilson De Philippis, por el término de dos años. Así, el empresario que no cuenta con antecedentes penales accedió al beneficio que no marcará registro penal.

A su defensa, el entonces detenido manifestó que el arma -que resultó apta para el disparo- era un regalo de su abuelo y que jamás la había usado. Lo cierto es que la misma fue secuestrada por las autoridades, que podrían decomisarla y destruirla. El representante del Ministerio Público indicó que la misma se hallaba en una biblioteca situada en la oficina del sujeto, junto a otras cuatro municiones.

509bfea5-fec8-45ae-8b21-5c32f8b4ac55

Por ser una persona sin antecedentes y por tratarse de un arma que no fue usada para la comisión de un delito, simplemente fue encontrada, el fiscal entendió que procedía el beneficio, pese a la política criminal del MPF, y acordó el castigo, que también implicará el pago de una multa de $10.000, como lo estipula el artículo 189 bis del Código Penal. De esa manera, el juez de Flagrancia, Ricardo Moine dictó la resolución.

La reparación simbólica que propuso, de un millón y medio que deberá ser depositado en menos de 24 horas, será destinada a FUNDAME y a un merendero que la Oficina de Medidas Alternativa disponga. Por su parte, los trabajos deberán realizarse en la Municipalidad de Rawson, durante los próximos 9 meses, en los que deberá cumplir con 120 horas de tareas.

6ee5e9b2-06b2-44b6-ac1d-99831a21a66e

Pese a haber eludido la pena, García Manzano deberá afrontar otras dos causas: una en a justicia local, en la UFI de Estafas, y la otra en la Justicia Federal, por la tenencia de droga. Es que en el procedimiento, las autoridades policiales también encontraron marihuana, la cual fue secuestrada. Desde su entorno, manifestaron que la misma es de consumo personal y que el empresario tiene la prescripción médica y cuenta con los permisos del REPROCANN.

El despliegue policial en su local situado en calle Mendoza se llevó adelante por orden del juez de Garantías Matías Parrón, por pedido del fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Estafas. El mismo investiga la posible comisión de estafa, tras la denuncia de una ex empleada del empresario, quien lo señala por haberla engañado y haberle hecho firmar la renuncia sin su debido conocimiento.

Seguí leyendo

Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Secuestraron una moto con cédula adulterada en Caucete

El sujeto que protagonizó la doble tragedia en Ruta 40 seguirá preso

Un choque en una complicada esquina de Rawson dejó a un hombre hospitalizado

Aseguran que el policía involucrado en un incidente con un delivery tiene antecedentes por amenazas

Un chico de 14 años se dio vuelta con un cuatriciclo en Ullum

Impactante video de un choque entre un auto y una camioneta en Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras la desaparicion, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en mendoza: que dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos
Causa nacional

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

 Imagen ilustrativa
Delitos Especiales

Dieron a conocer el resultado de autopsia del taxista hallado muerto en Ullum

Un intento de robo con el uso de un cuchillo desencadenó una persecución, la aprehensión de una chica de 14 años y la detención de un hombre, en el Parque de Rawson.
Intento de robo

Amenaza con un cuchillo, corridas y saltos de portón, en medio de una persecución en el Parque de Rawson

Te Puede Interesar

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte
Mala praxis

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte

Por Redacción Tiempo de San Juan
La vida de Chuck, una película que plantea un modo particular de ver la vida. video
Tiempo para Ver

Las caras desconocidas de Flanagan y Stephen King, en una película al revés

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena
En Flagrancia

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia
Historias

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

El vino argentino retrocede en ventas y exportaciones.
Nuevos datos del INV

El vino pierde terreno y caen ventas internas y exportaciones: el papel de San Juan