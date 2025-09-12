El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

Luego de haber quedado detenido por tenencia ilegítima de arma de fuego , el empresario que fue allanado en su restobar de Rawson se presentó en Flagrancia y su defensa acordó con la fiscalía la suspensión de juicio a prueba, por lo que zafó de una condena. Se trata de Rodrigo García Manzano , quien se comprometió a realizar tareas comunitarias y a ofrecer una reparación simbólica de $1.500.000.

El imputado por la justicia exprés resultó en aprietos el miércoles por la noche cuando personal policial, que requisaba su local gastronómico por una causa que lo investiga por estafa, se encontró con el arma calibre 32 cargada con cuatro balas. Por este motivo y porque no pudo exhibir la documentación correspondiente de la misma, fue llevado tras las rejas.

9834f13a-0fae-4a65-8783-cdf31a70737b

Este viernes, el fiscal Fernando Bonomo sostuvo la acusación por la tenencia del arma de uso civil sin la debida autorización legal acordó el castigo de probation con el abogado Wilson De Philippis, por el término de dos años. Así, el empresario que no cuenta con antecedentes penales accedió al beneficio que no marcará registro penal.

A su defensa, el entonces detenido manifestó que el arma -que resultó apta para el disparo- era un regalo de su abuelo y que jamás la había usado. Lo cierto es que la misma fue secuestrada por las autoridades, que podrían decomisarla y destruirla. El representante del Ministerio Público indicó que la misma se hallaba en una biblioteca situada en la oficina del sujeto, junto a otras cuatro municiones.

509bfea5-fec8-45ae-8b21-5c32f8b4ac55

Por ser una persona sin antecedentes y por tratarse de un arma que no fue usada para la comisión de un delito, simplemente fue encontrada, el fiscal entendió que procedía el beneficio, pese a la política criminal del MPF, y acordó el castigo, que también implicará el pago de una multa de $10.000, como lo estipula el artículo 189 bis del Código Penal. De esa manera, el juez de Flagrancia, Ricardo Moine dictó la resolución.

La reparación simbólica que propuso, de un millón y medio que deberá ser depositado en menos de 24 horas, será destinada a FUNDAME y a un merendero que la Oficina de Medidas Alternativa disponga. Por su parte, los trabajos deberán realizarse en la Municipalidad de Rawson, durante los próximos 9 meses, en los que deberá cumplir con 120 horas de tareas.

6ee5e9b2-06b2-44b6-ac1d-99831a21a66e

Pese a haber eludido la pena, García Manzano deberá afrontar otras dos causas: una en a justicia local, en la UFI de Estafas, y la otra en la Justicia Federal, por la tenencia de droga. Es que en el procedimiento, las autoridades policiales también encontraron marihuana, la cual fue secuestrada. Desde su entorno, manifestaron que la misma es de consumo personal y que el empresario tiene la prescripción médica y cuenta con los permisos del REPROCANN.

El despliegue policial en su local situado en calle Mendoza se llevó adelante por orden del juez de Garantías Matías Parrón, por pedido del fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Estafas. El mismo investiga la posible comisión de estafa, tras la denuncia de una ex empleada del empresario, quien lo señala por haberla engañado y haberle hecho firmar la renuncia sin su debido conocimiento.