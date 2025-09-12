viernes 12 de septiembre 2025

Siniestro fatal en Pocito

El sujeto que protagonizó la doble tragedia en Ruta 40 seguirá preso

En una audiencia donde la defensa de Eliazar Flores Condorí realizó planteos insólitos. Señaló hasta que su cliente se lo discrimina porque es de nacionalidad boliviana. La fiscalía le dijo que señale quién recayó a ese delito para actuar de oficio e investigarlo. Pero ante esta respuesta, la defensa se retractó diciendo que es por el “modo” que se investiga la causa y no señaló a nadie.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una vez más hubo polémica en la causa contra Eliazar Flores Condorí, el acusado de ser responsable de la doble tragedia de Ruta 40; donde las víctimas fueron Carolina Sastre -que iba en otro vehículo- y Angelica Mundocore la pareja de Flores Condorí. A pesar de lo ocurrido, la jueza extendió la prisión preventiva por 3 meses para el acusado.

Es que la defensa del imputado, el doctor Alejandro Castán, volvió a dar que hablar porque realizó planteos insólitos. Dijo que su cliente ha sufrido discriminación por su nacionalidad boliviana y dio a entender que los mismos miembros de la Justicia lo estaban discriminando.

Ante estas palabras, la fiscalía a cargo de Adolfo Díaz y César Recio respondió rápidamente y le solicitaron al letrado que señale quién de los presentes u otras autoridades habían incurrido a este delito tan grave. Pero el letrado se retractó y dijo ante la jueza que no señalaba a nadie en particular y se refirió al “modo” que se lo está juzgando a su cliente.

Pero a pesar de las extensas argumentaciones que realizó Castán. La querella a cargo de Sandra Leveque también levantó polvareda porque presentó un audio inédito. Donde se lo escucha a un testigo clave del choque -apellido Pastén y que vio cómo fue el choque- y donde manifiesta que un pariente de Flores Condorí intenta coaccionarlo para que cambie su testimonio en la causa. Aquí en detalle:

Con la presentación de este audio, la defensa del acusado salió al cruce y empezó a solicitar que se lo llame de manera urgente al testigo Pastén y preste una declaración. Y que se saquen las grabaciones del hospital, lugar donde habría ocurrido este encuentro entre Pastén y el familiar de Flores Condori.

La fiscalía expresó que la argumentación de la defensa se estaba yendo por las ramas y solicitó que se centre en lo que era en realidad la audiencia. El MPF y la querella solicitaron la renovación de la medida cautelar para el imputado por el plazo de tres meses. La defensa, por lo contrario, dijo que quedara en libertad o que se le concediera la domiciliaria.

Finalmente, la jueza Gloria Verónica Chicón decidió renovar la medida cautelar por tres meses. Cabe destacar que este Flores Condori está preso desde enero de este año. En varias ocasiones sus abogados buscaron que quede libre, pero la magistrada de Garantías y hasta la misma impugnación no dio a lugar.

